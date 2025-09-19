Maxi colpo nella gioielleria di un centro commerciale, bottino del valore di migliaia di euro

MODENA - Un maxi furto, che ha permesso ai ladri di allontanarsi con un bottino del valore di migliaia di euro in gioielli e preziosi, è avvenuto all'interno della gioielleria Bluespirit, che si trova nella galleria del centro commerciale "I Portali", a Modena. E' accaduto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, quando una banda di malviventi si è introdotta nel centro commerciali forzando porte di emergenza e di servizio. Con un flessibile, i ladri hanno poi tagliato la saracinesca della gioielleria, rubando poi orologi, gioielli e preziosi di ogni tipo per un valore di migliaia di euro. L'allarme è scattato, ma all'arrivo di sicurezza e responsabili del negozio, i ladri si erano già allontanati con la refurtiva. Sul posto è intervenuta anche la Polizia e, la mattina successiva, anche la Scientifica. Le indagini sono in corso.