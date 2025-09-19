Maxi colpo nella gioielleria di un centro commerciale, bottino del valore di migliaia di euro
MODENA - Un maxi furto, che ha permesso ai ladri di allontanarsi con un bottino del valore di migliaia di euro in gioielli e preziosi, è avvenuto all'interno della gioielleria Bluespirit, che si trova nella galleria del centro commerciale "I Portali", a Modena. E' accaduto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, quando una banda di malviventi si è introdotta nel centro commerciali forzando porte di emergenza e di servizio. Con un flessibile, i ladri hanno poi tagliato la saracinesca della gioielleria, rubando poi orologi, gioielli e preziosi di ogni tipo per un valore di migliaia di euro. L'allarme è scattato, ma all'arrivo di sicurezza e responsabili del negozio, i ladri si erano già allontanati con la refurtiva. Sul posto è intervenuta anche la Polizia e, la mattina successiva, anche la Scientifica. Le indagini sono in corso.
- Maxi colpo nella gioielleria di un centro commerciale, bottino del valore di migliaia di euro
- Dopo gli assioli, tocca alla liberazione di gufi e barbagianni: appuntamento sabato al "Pettirosso"
- In distribuzione "Appunti Sanfeliciani" di settembre
- Unimore e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena dedicano una giornata ai tumori infantili
- Presentato il piano di riforma del sistema di emergenza-urgenza, tra le priorità trovare personale per i Pronto soccorso
- Aggredisce l'autista di un autobus, denunciato minorenne
- Matrimonio fittizio con una cittadina italiana, 25enne rimpatriato dalla Polizia di Stato
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord