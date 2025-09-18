Scontro tra due macchine sulla provinciale 5 tra San Prospero e Medolla, ferita una donna

MEDOLLA, SAN PROSPERO - Un incidente si è verificato intorno alle ore 12.30 di oggi, giovedì 18 settembre, sulla provinciale 5, al confine tra i territori comunali di San Prospero (in particolare la frazione di Staggia) e Medolla. Due auto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, all'incrocio con via Roncaglio.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, che si sta occupando dei rilievi e della gestione della viabilità, sono intervenuti anche un'ambulanza e l'elisoccorso: una donna è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Baggiovara. Lievi contusioni per un'altra donna coinvolta nello scontro. Momentaneamente sospesa la circolazione lungo la strada provinciale 5.

