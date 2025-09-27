Minaccia di “squartare” il marito con un coltello: arrestata 38enne

REGGIO EMILIA - I carabinieri della stazione di Quattro Castella, comune in provincia di Reggio Emilia, hanno arrestato in flagranza una donna di 38 anni con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati, minaccia aggravata dall'uso di armi, lesioni personali e atti persecutori nei confronti del marito.

Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo, un 44enne, sarebbe stato colpito con calci e pugni e minacciato con un coltello, anche in presenza dei figli minori della coppia.



"Ti sparo in testa, ti uccido, ti squarto vivo, faccio scorrere il sangue a terra, ti mangio vivo".

Sono alcune delle minacce rivolte dalla 38enne al marito.

A supporto delle sue dichiarazioni, l’uomo ha mostrato ai carabinieri un video registrato con il cellulare.

Nelle immagini si sente la voce della donna che minaccia il marito di morte, con frasi quali "Ti picchio davanti ai carabinieri, ti conviene farmi arrestare! Ti devo distruggere, faccio un morto, ti squarto nel Tribunale…".

Dagli accertamenti è emerso che il comportamento violento della 38enne non sarebbe un episodio isolato: già in passato la donna era stata oggetto di denunce per analoghi maltrattamenti nei confronti del coniuge.

L’arma è stata sequestrata e la donna è finita in prigione.

