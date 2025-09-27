Minaccia di “squartare” il marito con un coltello: arrestata 38enne
REGGIO EMILIA - I carabinieri della stazione di Quattro Castella, comune in provincia di Reggio Emilia, hanno arrestato in flagranza una donna di 38 anni con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati, minaccia aggravata dall'uso di armi, lesioni personali e atti persecutori nei confronti del marito.
Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo, un 44enne, sarebbe stato colpito con calci e pugni e minacciato con un coltello, anche in presenza dei figli minori della coppia.
"Ti sparo in testa, ti uccido, ti squarto vivo, faccio scorrere il sangue a terra, ti mangio vivo".
Sono alcune delle minacce rivolte dalla 38enne al marito.
A supporto delle sue dichiarazioni, l’uomo ha mostrato ai carabinieri un video registrato con il cellulare.
Nelle immagini si sente la voce della donna che minaccia il marito di morte, con frasi quali "Ti picchio davanti ai carabinieri, ti conviene farmi arrestare! Ti devo distruggere, faccio un morto, ti squarto nel Tribunale…".
Dagli accertamenti è emerso che il comportamento violento della 38enne non sarebbe un episodio isolato: già in passato la donna era stata oggetto di denunce per analoghi maltrattamenti nei confronti del coniuge.
L’arma è stata sequestrata e la donna è finita in prigione.
Leggi anche: Bomporto, operativa la nuova sede dello Sportello Antiviolenza
- L’Ordine degli Ingegneri di Modena bandisce la seconda edizione della Borsa di Studio “Donna Ingegno”
- Quelli di Villaggio Fantozzi pronti per «Sogni, Cinema e Illusione» il 5 ottobre a Tresigallo - IL PROGRAMMA
- Caregiver, ripartono i corsi gratuiti dell’Ausl di Modena
- Emilia-Romagna, consorzi di bonifica al voto a dicembre per il rinnovo delle cariche
- Carpi, dal 6 ottobre al via il censimento permanente della popolazione
- Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
- Calcio, Serie B: il Modena supera 2-1 il Pescara ed è solo in testa alla classifica
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord