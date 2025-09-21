Modena, prevenzione e contrasto delle truffe, martedì 23 settembre il primo incontro

Nell'ambito del progetto il Comune ha organizzato una serie di incontri con la collaborazione della Polizia locale, che prendono il via martedì 23 settembre, per illustrare ai partecipanti il fenomeno delle truffe e raggiri e i consigli per prevenirli. Un aiuto per cercare di contrastare un fenomeno molto diffuso, in cui vengono prese di mira le persone più fragili, lasciando un segno indelebile. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell'invasione del proprio spazio, le vittime subiscono anche il senso di colpa di essere state raggirate.

Per difendersi da questi raggiri, può essere utile adottare alcune semplici precauzioni: dal non fidarsi di e-mail e messaggi che invitano a fornire dati personali e codici segreti a non cliccare su link ricevuti via email, sms, chat da sconosciuti, sedicenti parenti, corrieri o banche; tenere sempre borsa o borsello chiusi e a tracolla sul davanti, non buttare nella spazzatura le fatture delle utenze, non tenere codici Pin in evidenza, nel portafogli, nella borsa o nel cellulare; non distrarsi mentre si paga o maneggia denaro, non parlare di operazioni di deposito o prelievo, soprattutto se nelle vicinanze ci sono sconosciuti in ascolto.

Queste e tante altre precauzioni, insieme ai più diffusi scenari di truffe a casa, su internet o via telefono e nei luoghi pubblici, saranno al centro degli incontri informativi che prendono il via martedì 23 settembre alle 16.30 al circolo XXII Aprile di via Pio Donati 120.

Il calendario di incontri prosegue mercoledì 24 sempre alle 16.30 allo Sportello sociale Modena - Polo 1 di piazzale Redecocca; martedì 30 settembre l’appuntamento è alle 17 alla Polisportiva 4 Ville di via Giuseppe Barbolini 7 e giovedì 2 ottobre allo Sportello San Faustino di via Leonardo da Vinci 158, alle 16. Il calendario degli incontri viene lasciato aperto, con la possibilità di inserire nuove date a richiesta della cittadinanza.