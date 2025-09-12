Nuovo anno scolastico, a Cavezzo manutenzione degli edifici e servizi scolastici al via

CAVEZZO - Lunedì 15 settembre riprenderanno le attività scolastiche anche in tutti gli istituti di Cavezzo per l’anno scolastico 2025/2026. L’Amministrazione comunale ha svolto un lavoro di preparazione durante l’estate, per garantire sia la partenza regolare dei servizi sia la manutenzione degli edifici scolastici.

«Il percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti richiederà ancora alcuni anni – sottolinea la vicesindaca con delega alla scuola, Eleonora Casari – ma stiamo lavorando per costruire basi solide, introducendo cambiamenti che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e l’esperienza dei bambini e delle famiglie. Durante i mesi estivi sono stati effettuati interventi di manutenzione e di sistemazione negli istituti, lavori che hanno richiesto anche un impegno diretto del personale interno e, in alcuni casi, temporanei trasferimenti degli alunni per consentirne lo svolgimento. Grazie a questo impegno oggi i servizi sono pronti e le scuole si presentano più curate e accoglienti».

I servizi scolastici ripartiranno in maniera scaglionata. Il piedibus sarà attivo dal 15 settembre, così come il servizio di pre scuola per infanzia e primaria. Il servizio mensa partirà il 16 settembre per la scuola dell’infanzia e il 17 settembre per la primaria, mentre il post scuola prenderà avvio il 16 settembre per l’infanzia e il giorno successivo per la primaria. Per quanto riguarda il trasporto, lunedì 15 settembre sarà garantita soltanto la corsa di andata per la scuola primaria, martedì 16 settembre soltanto la corsa di andata per primaria e secondaria, mentre da mercoledì 17 settembre entrerà in vigore l’orario regolare con corse di andata e ritorno. Per la scuola secondaria di primo grado le famiglie sono invitate a compilare il modulo di fruizione autonoma e inviarlo all’indirizzo [email protected] . mo.it

Accanto all’organizzazione dei servizi, durante l’estate sono stati realizzati numerosi lavori di manutenzione negli edifici. All’asilo nido e scuola dell’infanzia “Il Castello” sono stati lavati e tinteggiati gli spazi esterni, smaltiti materiali non più utilizzabili, sistemate tapparelle, lampadine, porte, finestre e armadietti, oltre all’installazione di nuovi espositori. Al Polo Masi si è provveduto alla registrazione delle porte e dei battiscopa interni, alla sostituzione di pannelli del controsoffitto ammalorati, al rinnovamento dei miscelatori nei bagni con l’aggiunta di doccino per i docenti, all’installazione di un water ridotto per portatori di handicap, alla tinteggiatura degli spogliatoi della palestra e al ripristino di pareti danneggiate da infiltrazioni. Sono stati inoltre eseguiti gli sfalci completi delle aree verdi e la pulizia delle caldaie con prova fumi.