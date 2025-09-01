Pallavolo Concordia, al via gli allenamenti dei gruppi Under 14 e Under 16 femminili

CONCORDIA - Oggi, lunedì 1° settembre, iniziano alla Pallavolo Concordia gli allenamenti dei gruppi Under 14 e Under 16 femminili. Per tutto il mese di settembre è possibile recarsi a provare nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 18.30 alle ore 20.30. Il ricco e preparato staff allenatori della società pallavolistica aspetta tutte le ragazze per le prove di allenamento. E' possibile contattare la Pallavolo Concordia ai numeri riportati sulla locandina seguente:

