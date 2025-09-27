Papa Leone ha incontrato i cadetti e le cadette del 206° Corso dell’Accademia Militare di Modena

MODENA - Nei giorni scorsi, un gruppo di giovani Allievi Ufficiali del 206° corso “Dignità” dell’Accademia Militare ha partecipato all’Udienza Generale in Piazza San Pietro, presieduta da Sua Santità Papa Leone XIV.



Al termine della cerimonia, il Santo Padre ha ricevuto il Comandante del Reggimento Allievi dell’Accademia Militare, Colonnello Roberto Forlani, accompagnato dal Cappellano Militare don Marco Falcone, dagli Allievi del 206° corso “Dignità” e da una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e Graduati dell’Istituto.





In segno di devozione e dei valori che guidano la formazione degli ufficiali, il Comandante e gli Allievi hanno donato al Pontefice una riproduzione in ceramica del kepì e dello spadino, simboli univoci dell’uniforme storica dell’Allievo Ufficiale dell’Accademia Militare di Modena.

Inoltre, a testimonianza del fortissimo legame con il territorio modenese, hanno donato al Papa una bottiglietta di aceto balsamico tradizionale.



L’incontro ha rappresentato un significativo momento di condivisione e vicinanza tra la Chiesa e i giovani che presto dedicheranno la propria vita al servizio della Nazione, consolidando i valori di responsabilità, servizio e integrità, alla base della formazione degli Allievi ed a testimonianza del fortissimo rapporto di rispetto e collaborazione tra istituzioni civili, religiose e militari.

Fonte foto: www.esercito.difesa.it

