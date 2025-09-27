Papa Leone ha incontrato i cadetti e le cadette del 206° Corso dell’Accademia Militare di Modena
MODENA - Nei giorni scorsi, un gruppo di giovani Allievi Ufficiali del 206° corso “Dignità” dell’Accademia Militare ha partecipato all’Udienza Generale in Piazza San Pietro, presieduta da Sua Santità Papa Leone XIV.
Al termine della cerimonia, il Santo Padre ha ricevuto il Comandante del Reggimento Allievi dell’Accademia Militare, Colonnello Roberto Forlani, accompagnato dal Cappellano Militare don Marco Falcone, dagli Allievi del 206° corso “Dignità” e da una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e Graduati dell’Istituto.
In segno di devozione e dei valori che guidano la formazione degli ufficiali, il Comandante e gli Allievi hanno donato al Pontefice una riproduzione in ceramica del kepì e dello spadino, simboli univoci dell’uniforme storica dell’Allievo Ufficiale dell’Accademia Militare di Modena.
Inoltre, a testimonianza del fortissimo legame con il territorio modenese, hanno donato al Papa una bottiglietta di aceto balsamico tradizionale.
L’incontro ha rappresentato un significativo momento di condivisione e vicinanza tra la Chiesa e i giovani che presto dedicheranno la propria vita al servizio della Nazione, consolidando i valori di responsabilità, servizio e integrità, alla base della formazione degli Allievi ed a testimonianza del fortissimo rapporto di rispetto e collaborazione tra istituzioni civili, religiose e militari.
Fonte foto: www.esercito.difesa.it
Leggi anche: Il presidente della Provincia di Modena incontra il nuovo comandante dell’Accademia
- L’Ordine degli Ingegneri di Modena bandisce la seconda edizione della Borsa di Studio “Donna Ingegno”
- Quelli di Villaggio Fantozzi pronti per «Sogni, Cinema e Illusione» il 5 ottobre a Tresigallo - IL PROGRAMMA
- Caregiver, ripartono i corsi gratuiti dell’Ausl di Modena
- Emilia-Romagna, consorzi di bonifica al voto a dicembre per il rinnovo delle cariche
- Carpi, dal 6 ottobre al via il censimento permanente della popolazione
- Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
- Calcio, Serie B: il Modena supera 2-1 il Pescara ed è solo in testa alla classifica
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord