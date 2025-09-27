Proclamati i nuovi dottori e dottoresse di Ricerca Unimore

MODENA - Sono più di 140 i nuovi Dottori e Dottoresse di Ricerca di Unimore proclamati/e in occasione della consueta cerimonia di proclamazione, che si è tenuta quest’anno presso la sede del Centro internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, in occasione della Notte europea della Ricerca 2025.

Nel corso dell’evento, aperto dal Prorettore per la sede di Reggio Emilia Prof. Giovanni Verzellesi, si è tenuta la Lectio Magistralis della Prof.ssa Maria Donata Panforti del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane sulla “Natura relazionale del Diritto”.

A seguire gli interventi di tre dottori e dottoresse che hanno condiviso il proprio percorso di studi: Carlotta Barra del Dottorato in Lavoro Sviluppo e Innovazione, Gabriele Boga del Dottorato in Ingegneria industriale e del territorio, Mattia Marchi del Dottorato in Neuroscienze.

In chiusura di cerimonia si è tenuta la proclamazione ufficiale con il tradizionale lancio dei tocchi.

