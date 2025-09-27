Rissa in via Garagnani a Carpi, FdI: “Cittadini esasperati, le nostre 10 proposte per la sicurezza ignorate da un’amministrazione immobile”

CARPI - “Ancora una volta la cronaca locale racconta episodi di violenza inaccettabili per una città come Carpi. Questa mattina, intorno alle 5, in via Garagnani una decina di persone si sono affrontate in strada, svegliando i residenti e rendendo necessario l’intervento di più pattuglie delle Forze dell’Ordine. Una scena che conferma, purtroppo, quanto andiamo denunciando da tempo: la sicurezza urbana è ormai fuori controllo.”

Così Tommaso Casolari, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, commenta l’ennesimo episodio di insicurezza registrato in città.

“Da mesi portiamo avanti una battaglia per il diritto dei carpigiani a vivere tranquilli nelle proprie case. Abbiamo elaborato 10 proposte concrete per la sicurezza urbana, nate dal confronto con i cittadini e sottoscritte da centinaia di persone ai nostri banchetti, ma l’amministrazione comunale le ha completamente ignorate. È evidente che mancano non solo i controlli, ma anche la volontà politica di affrontare il problema. Chi governa Carpi sembra preferire l’immobilismo alle soluzioni concrete”.

Sulla stessa linea il consigliere comunale Claudio Cortesi: “Questa ennesima rissa dimostra che il degrado e l’illegalità sono ormai radicati in diversi quartieri della città. I cittadini sono stanchi di promesse e annunci, vogliono risposte reali. Le nostre proposte – dal potenziamento del presidio delle forze dell’ordine al rafforzamento della videosorveglianza, dal contrasto al bivacco e allo spaccio fino al maggior coinvolgimento della Polizia Locale – rappresentano un piano serio e immediatamente attuabile. Eppure la Giunta continua a far finta di nulla”.

"L'altra sera in Consiglio Comunale, evidenziando la situazione sicurezza a Carpi, un Consigliere del PD ha sbuffato definendo un intervento in materia di sicurezza come "la solita manfrina". Questo, oltre ad essere inaccettabile e irrispettoso, dimostra in modo lampante quanto la sinistra prenda sottogamba una tematica così importante come quella della sicurezza", attacca Federica Boccaletti, consigliere di FdI.

Fratelli d’Italia rinnova il proprio sostegno alle Forze dell’Ordine, che anche questa volta hanno agito con prontezza, ma sottolinea come senza una strategia politica chiara e coraggiosa il problema sicurezza resterà irrisolto. “Noi continueremo a batterci in Consiglio Comunale – concludono Casolari, Cortesi e Boccaletti – finché Carpi non tornerà ad essere una città sicura, vivibile e rispettosa delle regole”.