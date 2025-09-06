Roborock a IFA 2025, dalla casa al giardino
(Adnkronos) - Roborock sceglie il palcoscenico di IFA per mostrare come la robotica domestica stia diventando sempre più completa, spaziando dagli interni agli spazi verdi. Con il motto “Rocking Life, Inside and Out”, l’azienda cinese annuncia la sua prima linea di robot tosaerba, amplia la gamma degli aspirapolvere di fascia alta e propone concept capaci di ridefinire l’idea stessa di elettrodomestico. Per la prima volta, Roborock entra nel settore della cura dei giardini con i modelli RockMow Z1, RockMow S1 e RockNeo Q1. Si tratta di robot tosaerba che sfruttano la lunga esperienza maturata nel campo della navigazione IA e del controllo di precisione dei robot aspirapolvere. Tra le innovazioni più interessanti troviamo la trazione integrale AWD con quattro motori indipendenti, l’evitamento intelligente degli ostacoli e la capacità di affrontare pendenze fino all’80%. Una gamma pensata per coprire prati di diverse dimensioni, portando l’automazione intelligente oltre le mura domestiche. Tra le novità più attese per il mercato italiano c’è il Roborock Qrevo Curv 2 Pro, disponibile da ottobre. Il modello introduce un telaio AdaptiLift aggiornato con ruote omnidirezionali capaci di sollevare il robot fino a 3 cm, adattandosi anche ai tappeti più spessi. Il design ultrasottile da 7,98 cm, reso possibile dal sistema di navigazione RetractSense, permette al dispositivo di infilarsi sotto i mobili mantenendo al tempo stesso una scansione LiDAR a 360° negli spazi aperti. Il tutto, afferma Roborock, è accompagnato da una potenza di aspirazione tra le più elevate della categoria. Sempre da ottobre sarà disponibile in Italia il nuovo Roborock F25 Ultra, aspirapolvere-aspiraliquidi portatile dotato di tecnologia VaporFlow, in grado di rilasciare un getto di vapore a 150°C. Questa soluzione elimina macchie ostinate senza detergenti chimici, con certificazioni che attestano la rimozione di batteri e allergeni oltre il 99,9%. Nel segmento cordless arrivano le nuove serie H60 e H60 Hub. La seconda introduce una base di svuotamento e ricarica automatica che in soli dieci secondi sigilla la polvere, mentre l’asta pieghevole fino a 90° consente di raggiungere facilmente angoli e spazi ridotti. Soluzioni che puntano a semplificare la pulizia quotidiana senza compromessi. Roborock porta a IFA anche Zeo X, una lavasciuga dal design compatto e minimalista, con capacità di 11 kg in lavaggio e 6 kg in asciugatura. Grazie alla tecnologia Zeo-cycle, l’asciugatura avviene a basse temperature – circa 50°C per la maggior parte dei tessuti e 37°C per lana e seta – garantendo la massima cura degli indumenti. Certificata Woolmark Green, la Zeo X non sarà però disponibile sul mercato italiano. Guardando al futuro, Roborock ha mostrato un’anteprima del 4-in-1 Homewide Cleaning Combo, un sistema unico che integra lavatrice, asciugatrice, robot aspirapolvere e base in un solo prodotto, con gestione centralizzata e compatibilità con comandi vocali. Anche il Roborock Saros Z70, il modello con il braccio in grado di spostare oggetti dai pavimenti, riceve un importante aggiornamento software: grazie al riconoscimento IA personalizzabile, può identificare fino a 50 oggetti aggiunti dagli utenti tramite foto, mentre la nuova modalità Programmazione permette di creare routine personalizzate tramite drag and drop dall’app ufficiale. Le novità arrivano in un momento di forte crescita per l’azienda. Secondo IDC, Roborock è leader nel primo semestre 2025 per vendite e valore in Paesi come Germania, Svezia, Norvegia e Corea del Sud, oltre a occupare la prima posizione negli Stati Uniti per valore delle vendite. I dati finanziari parlano chiaro: nel primo semestre 2025 i ricavi sono cresciuti del 78,96% su base annua, toccando i 7,9 miliardi di RMB. A conferma delle ambizioni globali, l’azienda ha anche annunciato l’intenzione di quotarsi alla Borsa di Hong Kong. [email protected] (Web Info)
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Mirandola, sospetto caso di arbovirosi: disinfestazioni straordinarie contro le zanzare
Il contributoFamiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
Per i più piccoliA Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
RicostruzioneA Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
CuriositàEcco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
Il ricordoRitrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
CuriositàOperazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
CuriositàEmilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore