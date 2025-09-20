Sabato 4 ottobre il giro dell’Emilia passa da Cavezzo

CAVEZZO - Il Giro dell’Emilia, una delle competizioni ciclistiche più prestigiose a livello internazionale, farà tappa a Cavezzo sabato 4 ottobre 2025.

La corsa, giunta alla sua 108ª edizione, partirà da Mirandola alle ore 10 e raggiungerà Cavezzo intorno alle 10.30, prima di proseguire verso Bologna e affrontare il celebre arrivo sul Colle di San Luca. L’evento, trasmesso in diretta mondiale su Rai Sport, rappresenta un’importante occasione di visibilità per il territorio.

Venerdì 19 settembre durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione del Giro dell’Emilia presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, è stato confermato il passaggio della gara a Cavezzo, sancendo così l’ingresso del paese in un circuito sportivo di rilevanza internazionale.

La presenza del Giro a Cavezzo è frutto del lavoro svolto dal consigliere comunale Andrea Bombarda, che fin dall’inizio ha dialogato con l’organizzazione per inserire il paese nel percorso della gara. Un impegno condiviso e sostenuto dall’assessora allo sport Alessia Trevisi, che ha affiancato l’iniziativa valorizzandone la ricaduta per la comunità.

«Abbiamo creduto fin da subito che il passaggio del Giro dell’Emilia a Cavezzo fosse un’opportunità straordinaria – sottolinea Andrea Bombarda –. Il ciclismo è uno sport molto praticato nel nostro territorio, con numerosi iscritti e appassionati sia agonisti che amatoriali. Questa tappa è un veicolo di promozione per le nostre associazioni sportive e per il patrimonio del paese, non solo dal punto di vista naturalistico ma anche culturale ed enogastronomico».

«Il Giro dell’Emilia è tra le prime 15 corse al mondo per importanza – aggiunge l’assessora Alessia Trevisi – e il fatto che Cavezzo possa essere ripreso in mondovisione è motivo di grande orgoglio. Lo sport è parte integrante della nostra identità e crediamo che questo appuntamento sia una tappa fondamentale per la crescita della comunità e per la valorizzazione dei nostri giovani».

Il weekend del 4 e 5 ottobre sarà interamente dedicato alle due ruote: domenica 5 ottobre Cavezzo ospiterà infatti il Meeting Regionale di Mountain Bike per ragazzi fino ai 12 anni, con circa 500 giovani atleti attesi sul circuito locale. Sempre il 4 ottobre, inoltre, al Comune verrà consegnata la bandiera FIAB, simbolo del riconoscimento di Cavezzo come “Comune ciclabile”.

Un ringraziamento particolare va agli iscritti e ai tesserati delle società ciclistiche locali, che contribuiscono a tenere viva la tradizione sportiva del territorio, e alla Protezione Civile, impegnata con il proprio personale nel presidio degli incroci per garantire la sicurezza durante il passaggio della gara.

Il passaggio del Giro dell’Emilia e i successivi appuntamenti confermano ancora una volta Cavezzo come una comunità fortemente legata allo sport e in particolare al ciclismo, capace di unire tradizione, mobilità sostenibile, partecipazione e valorizzazione del territorio.