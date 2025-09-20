Sabato 4 ottobre il giro dell’Emilia passa da Cavezzo
CAVEZZO - Il Giro dell’Emilia, una delle competizioni ciclistiche più prestigiose a livello internazionale, farà tappa a Cavezzo sabato 4 ottobre 2025.
La corsa, giunta alla sua 108ª edizione, partirà da Mirandola alle ore 10 e raggiungerà Cavezzo intorno alle 10.30, prima di proseguire verso Bologna e affrontare il celebre arrivo sul Colle di San Luca. L’evento, trasmesso in diretta mondiale su Rai Sport, rappresenta un’importante occasione di visibilità per il territorio.
Venerdì 19 settembre durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione del Giro dell’Emilia presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, è stato confermato il passaggio della gara a Cavezzo, sancendo così l’ingresso del paese in un circuito sportivo di rilevanza internazionale.
La presenza del Giro a Cavezzo è frutto del lavoro svolto dal consigliere comunale Andrea Bombarda, che fin dall’inizio ha dialogato con l’organizzazione per inserire il paese nel percorso della gara. Un impegno condiviso e sostenuto dall’assessora allo sport Alessia Trevisi, che ha affiancato l’iniziativa valorizzandone la ricaduta per la comunità.
«Abbiamo creduto fin da subito che il passaggio del Giro dell’Emilia a Cavezzo fosse un’opportunità straordinaria – sottolinea Andrea Bombarda –. Il ciclismo è uno sport molto praticato nel nostro territorio, con numerosi iscritti e appassionati sia agonisti che amatoriali. Questa tappa è un veicolo di promozione per le nostre associazioni sportive e per il patrimonio del paese, non solo dal punto di vista naturalistico ma anche culturale ed enogastronomico».
«Il Giro dell’Emilia è tra le prime 15 corse al mondo per importanza – aggiunge l’assessora Alessia Trevisi – e il fatto che Cavezzo possa essere ripreso in mondovisione è motivo di grande orgoglio. Lo sport è parte integrante della nostra identità e crediamo che questo appuntamento sia una tappa fondamentale per la crescita della comunità e per la valorizzazione dei nostri giovani».
Il weekend del 4 e 5 ottobre sarà interamente dedicato alle due ruote: domenica 5 ottobre Cavezzo ospiterà infatti il Meeting Regionale di Mountain Bike per ragazzi fino ai 12 anni, con circa 500 giovani atleti attesi sul circuito locale. Sempre il 4 ottobre, inoltre, al Comune verrà consegnata la bandiera FIAB, simbolo del riconoscimento di Cavezzo come “Comune ciclabile”.
Un ringraziamento particolare va agli iscritti e ai tesserati delle società ciclistiche locali, che contribuiscono a tenere viva la tradizione sportiva del territorio, e alla Protezione Civile, impegnata con il proprio personale nel presidio degli incroci per garantire la sicurezza durante il passaggio della gara.
Il passaggio del Giro dell’Emilia e i successivi appuntamenti confermano ancora una volta Cavezzo come una comunità fortemente legata allo sport e in particolare al ciclismo, capace di unire tradizione, mobilità sostenibile, partecipazione e valorizzazione del territorio.
Leggi anche: Ciclismo, il 4 ottobre torna il “Giro dell’Emilia”: partirà da Mirandola e passerà da San Felice
- Smartphone, ludopatia, gioco e neuroscienze. Questo e altro a… “A che gioco giochiamo?”
- Sabato 4 ottobre il giro dell'Emilia passa da Cavezzo
- Prevenzione dei tumori testa-collo: oltre 110 visite gratuite svolte nella Giornata di sensibilizzazione
- Il mirandolese Achille Reami vince 75mila euro ad "Affari Tuoi"
- Sequestrati il computer lo smartphone dell'ex dipendente di aMo indagata per l’ammanco di oltre 500mila euro
- A fuoco 200 rotoballe in un'azienda agricola di Campogalliano
- Telemedicina e ospedale virtuale per rafforzare l'assistenza sanitaria in montagna
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
La buona notizia
L'avvenimentoSan Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
CuriositàArrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
IstruzioneCarpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.
Curiosità
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"