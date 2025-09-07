Ciclismo, il 4 ottobre torna il “Giro dell’Emilia”: partirà da Mirandola e passerà da San Felice
MIRANDOLA, SAN FELICE SUL PANARO - Il Giro dell’Emilia, la cui edizione del 2025 si svolgerà sabato 4 ottobre, partendo per la prima volta da Mirandola per concludersi con il tradizionale arrivo alla Basilica di San Luca, a Bologna, attraverserà anche il cuore di San Felice sul Panaro. A renderlo noto è l'Amministrazione comunale sanfeliciana, anche se per il percorso ufficiale bisognerà attendere ancora qualche giorno: la presentazione ufficiale, infatti, avverrà il 19 settembre a Mirandola ed è probabile che anche altri comuni della Bassa modenese saranno attraversati dalla corsa. Alcuni tra i migliori ciclisti e le migliori cicliste del mondo si sfideranno, dunque, anche sulle strade cittadine della Bassa.
