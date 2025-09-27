Sassuolo: la nuova Direttrice sanitaria è Giulia Ciancia, nominata anche Direttrice del Presidio Ospedaliero Ausl

SASSUOLO - Novità alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Sassuolo SpA e alla Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, alla luce della recente nomina di Silvio Di Tella alla Direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. A prendere il suo posto in entrambi i ruoli è stata chiamata Giulia Ciancia, attualmente alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi.

Per quanto riguarda il primo incarico, il Consiglio di amministrazione dell’Ospedale di Sassuolo SpA ha ratificato la nomina, approvata poi dall’assemblea dei soci, della dottoressa Ciancia, che affiancherà dunque il Direttore Generale Stefano Reggiani insieme al Direttore Amministrativo Gianluca Bagnoli.

In qualità di Direttore del Presidio Ospedaliero facente funzione, ruolo attribuitale dal Direttore Generale Ausl Mattia Altini in attesa di espletare l’apposita procedura, la dottoressa Ciancia sarà chiamata a sovrintendere alla gestione dell’intero sistema ospedaliero Ausl (ovvero gli ospedali di Mirandola, Carpi, Vignola e Pavullo), con l’obiettivo di orientare e regolare le prestazioni assistenziali, in un’ottica di rete, al fine di garantire l’adeguata risposta ai bisogni della popolazione e l’utilizzo ottimale delle risorse disponibili.

Le Direzioni Generali dell’Ospedale di Sassuolo e dell’Azienda USL formulano alla Dottoressa Ciancia i migliori auguri di buon lavoro. La Direzione Ausl è inoltre già al lavoro, proprio insieme alla dottoressa Ciancia, per completare il quadro delle Direzioni sanitarie ospedaliere.

La biografia – Ciancia, laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena e Reggio Emilia e specializzata in Igiene e Medicina preventiva all’Università Politecnica delle Marche, prima di iniziare l’attività professionale ha completato la propria formazione compiendo esperienze presso la Direzione medica degli Ospedali Riuniti di Ancona, la Direzione generale Area Vasta Nord a Pesaro e, per pochi mesi nel 2018, proprio alla Direzione medica del Ramazzini. Poi l’esperienza all’interno dello staff della Direzione sanitaria all’Ospedale di Sassuolo SpA, in qualità di referente dell’area Chirurgica e Materno-Infantile, e il passaggio, nel 2023, alla Direzione sanitaria del Ramazzini.

