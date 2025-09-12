Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
12 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Mirandola > Settimana Alzheimer, iniziative in programma anche nei distretti di Mirandola e Carpi

Settimana Alzheimer, iniziative in programma anche nei distretti di Mirandola e Carpi

|12 Settembre 2025 | In Primo Piano, | Modena, | Mirandola, | Carpi

MODENA - Prendono il via, in tutta la provincia di Modena, gli eventi della Settimana Alzheimer, una rassegna di iniziative organizzate da Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – con la collaborazione di associazioni di volontariato, i Comuni e gli Enti Locali – per parlare della malattia e di chi si prende cura di persone con demenza. Dal 17 al 28 settembre sono in programma 33 appuntamenti nei sette Distretti sanitari della provincia, con l’obiettivo di ricordare che ‘ogni giorno’ è dedicato alla cura e all’assistenza delle persone con malattia di Alzheimer ed altre forme di demenza, alle loro famiglie e agli operatori dei servizi che se ne occupano. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la demenza una priorità di salute pubblica in quanto è molto frequente e interessa una ampia fascia della popolazione, a partire dai 40 anni. La malattia di Alzheimer è la forma più frequente di demenza ed è caratterizzata da difficoltà di memoria e altre funzioni cognitive, ma anche cambiamenti di personalità e del comportamento. Il ricco calendario di appuntamenti della settimana Alzheimer unisce momenti di riflessione ed altri di spettacolo e condivisione per sensibilizzare l’opinione pubblica e superare lo stigma legato alla demenza, termine che porta con sé ancora molte paure e pregiudizi. Le iniziative sono state presentate questa mattina, venerdì 12 settembre, nella Sala Consiliare della Provincia di Modena con l’intervento del Direttore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Luca Baldino; il Presidente della Provincia e vicepresidente della Ctss di Modena, Fabio Braglia; la vicesindaca di Modena e Assessora alle Politiche Sanitarie del Comune, Francesca Maletti; iDirettore facente funzione della Geriatria Territoriale AUSL Modena, Teodosio Pafundi; Manuela Costa, neurologo dell’Ospedale di Carpi; il Direttore della Geriatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Marco Bertolotti; e Giovanna ZamboniNeurologa e Professoressa ordinaria di UNIMORE.

La settimana Alzheimer rappresenta un momento fondamentale di riflessione, sensibilizzazione e di impegno collettivo verso una malattia che non colpisce solo chi ne è affetto, ma che coinvolge profondamente anche le famiglie e i caregiver – dichiarano i direttori generali di Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Mattia Altini e Luca Baldino - Tutti gli appuntamenti in programma hanno l’obiettivo di ribadire il valore umano e l’importanza di mettere al centro la persona con malattia di Alzheimer ed altre forme di demenza, tutelandone la dignità, la qualità della vita ed i diritti, e riconoscendo l’impegno silenzioso e faticoso di chi si occupa della loro assistenza. Prendersi cura di chi convive con questa patologia significa costruire comunità più attente e inclusive, in cui nessuno possa sentirsi lasciato solo. Come aziende sanitarie continueremo a lavorare per rafforzare le reti di sostegno, ascolto e vicinanza, anche in un’ottica di presa in carico precoce”.

Tutti gli appuntamenti sono consultabili alla pagina www.ausl.mo.it/demenza

Ecco i principali in calendario:

  • Nel Distretto di Modena, mercoledì 17 settembre verrà inaugurata, alle ore 17, presso la Sala dei Passi Perduti nel Palazzo Comunale, una mostra fotografica frutto di due progettualità: ‘I colori della memoria’, in collaborazione con la Neurologia Cognitiva dell’Ospedale di Baggiovara e l’associazione G.P.Vecchi (sezione giovani), con opere realizzate da soggetti con demenza giovanile; e ‘Nella relazione, la cura’, serie di scatti fotografici di attività e progetti rivolti sia a persone con demenza che cognitivamente integre, organizzate sempre dalla G.P.Vecchi in collaborazione con i Centri Disturbi Cognitivi Demenze dell’Ausl di Modena; giovedì 18 settembre è in programma l’incontro aperto alla cittadinanza “Comunità e Ospedale Amici delle Persone con Demenza: la realtà Modenese”, una conversazione con concerto per parlare dei progetti a favore delle persone con demenza, sostenuti da Fondazione Modena. L’evento, organizzato dalla Geriatria e dalla Neurologia dell’AOU con la collaborazione di AUSL e delle Associazioni di Volontariato AVO e GP Vecchi, si terrà dalle 16:30 alle 18:30 presso il Teatro Fondazione San Carlo e sarà onorato dalla presenza dell’Ensemble di Arpe diretto dal Maestro Alice Caradente (Associazione Amici del Progetto Musica di Modena); martedì 23 settembre, dalle ore 10 alle 13, presso il Mercato Albinelli, si terrà l’iniziativa ‘Il Mercato in-forma’ in cui verranno esposti corner informativi sulla salute con gli operatori della Geriatria territoriale. Sempre a Modena, dal 17 al 24 settembre, la Fontana del Graziosi in largo Garibaldi si illuminerà di luce viola. L’illuminazione colorata è realizzata dal Comune di Modena in collaborazione con Hera servizi Energia

  • Nel Distretto di Carpidomenica 21 settembre torna la ‘Pedalata contro l’Alzheimer’ con ritrovo, dalle ore 10, presso il Sagrato del Duomo di Carpi in piazza Martiri.

  • Nel Distretto di Mirandola, mercoledì 17 settembre si terrà la camminata ‘Passi di Cura’ con partenza alle ore 17.30 in piazzale Costa. La stessa iniziativa andrà in scena in tutti gli altri Distretti durante tutto il periodo dedicato alla settimana Alzheimer (le date sono consultabili nel calendario online). Sempre a Mirandola, sabato 20 settembre alle ore 20.30, presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini, sarà proposta la proiezione del film ‘La famiglia Savage’.

  • Nel Distretto di Castelfranco Emilia, martedì 24 settembre, dalle ore 17 alle ore 19 presso la Sala Tornacanale in piazza Matteotti, si terrà l’incontro ‘Sicuri insieme’ organizzato con la collaborazione della polizia locale; sabato 27 settembre, dalle ore 9 alle ore 11, a Castelfranco Emilia è in programma l’incontro ‘Armonie sensoriali tra musica, movimento e natura’ presso l’Asp Repetto in via Circondiaria Nord 39.

  • Nel Distretto di Vignola, mercoledì 17 settembre, alle ore 17 presso l’ex Mercato Ortofrutticolo, viene inaugurata la mostra ‘L’arte che cura’; sempre il 17, alla Rocca di Spilamberto dalle ore 21, andrà in scena il concerto ‘La nostra favola musica e parole’; sabato 20 settembre a Marano sul Panaro, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, sarà possibile partecipare ad una visita guidata gratuita al Museo di Storia ed Ecologia Naturale.

  • Nel Distretto di Sassuolo, sabato 20 settembre, dalle 9 alle 13 presso l’Auditorium Spira Mirabilis, è in programma il convegno ‘Cura e sostegno alla persona con demenza e al caregiver’.

  • Nel Distretto di Pavullo, venerdì 19 settembre, alle 13.30 presso la Sala Consiliare del Comune, si terrà il convegno dal titolo ‘Demenza: la cura attraverso i sensi e il ruolo delle emozioni nel caregiver’; sabato 27 settembre a Serramazzoni, alle 19.30 presso la Moschea Islamica, è in programma l’appuntamento ‘Capire la demenza: incontro con la comunità Islamica’.

I dati in provincia

A livello locale, i dati confermano il valore di una rete integrata di servizi sanitari specializzati formati da ambulatori geriatrici con possibilità di accessi a domicilio, reparti ospedalieri, servizi di riabilitazione e collaborazioni con il territorio: nel 2024 sono state oltre 28mila le valutazioni in tutta la provincia eseguite dalla Geriatria Territoriale dell’Azienda USL di Modena, cui sono conseguite circa 4.700 nuove diagnosi di deficit cognitivo lieve (MCI), di cui 1.800 a rischio evolutivo, e circa 11.600 diagnosi di demenza. La Geriatria territoriale ha attualmente in carico 10mila pazienti distribuiti su tutta la provincia.

Nella rete diffusa sul territorio per la gestione delle persone con demenza e le loro famiglie, rivestono un ruolo fondamentale anche le Comunità ‘Dementia Friendly’, che in provincia di Modena sono attualmente dodici (Formigine, Maranello, Sassuolo, Fiorano, Modena, Nonantola, Carpi, Concordia, San Prospero, Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto)

Il Centro di Neurologia Cognitiva dell’AOU di Modena si occupa della diagnosi e del trattamento di pazienti con disturbo cognitivo inviati dai Medici di medicina generale o, come valutazione “di secondo livello”, dai CDCD del territorioIl Centro ha in corso tre sperimentazioni farmacologiche sulla malattia di Alzheimer, una sulla demenza frontotemporale, tre sperimentazioni in partenza e dodici studi di ricerca interventistica senza farmaco.

La Geriatria dell’AOU è impegnata nell’assistenza di persone con Demenza ricoverate in Ospedale con gravi disturbi comportamentali, per cui ogni anno effettua all’incirca 900 consulenze e tramite attività ambulatoriale e speciali percorsi diagnostico-terapeutici assiste nel complesso circa 2000 persone. L’impegno della Geriatria a migliorare l’assistenza delle persone con demenza ricoverate in ospedale si avvale del contributo dei volontari di AVO e GP Vecchi e, grazie al progetto Dementia Friendly Hospital, della presenza di due Terapiste della Riabilitazione Psichiatrica che lavorano per portare approcci non farmacologici fondamentali per il benessere delle persone ricoverate riducendo il discomfort e migliorando la qualità di ricovero per il paziente e il suo caregiver.

Ultim’ora

Notizie del giorno

Tragico incidente sul lavoro nel modenese, operaio cade da un punteggio e perde la vita
Cronaca
Tragico incidente sul lavoro nel modenese, operaio cade da un punteggio e perde la vita
E' accaduto nella giornata di oggi, venerdì 12 settembre, a Montecreto
Uisp Day, domenica 14 settembre Carpi diventa l'ombelico del mondo sportivo provinciale
L'iniziativa
Uisp Day, domenica 14 settembre Carpi diventa l'ombelico del mondo sportivo provinciale
La giornata dello sport per tutti, giunta alla sua seconda edizione, colorerà piazza Martiri della Libertà
Settimana Alzheimer, iniziative in programma anche nei distretti di Mirandola e Carpi
Salute
Settimana Alzheimer, iniziative in programma anche nei distretti di Mirandola e Carpi
Nel 2024 sono oltre 28mila le valutazioni effettuate in tutta la provincia, oltre 10mila i pazienti in carico sul territorio
Carpi, la sicurezza della città al centro del Comitato per l'ordine pubblico
Sicurezza
Carpi, la sicurezza della città al centro del Comitato per l'ordine pubblico
L'incontro si è svolto in Prefettura a Modena nella mattinata di mercoledì 10 settembre
Alla Festa provinciale dell’unità di Modena il concerto di Murubutu e l’incontro con Nando Dalla Chiesa
Vestiti, usciamo
Alla Festa provinciale dell’unità di Modena il concerto di Murubutu e l’incontro con Nando Dalla Chiesa
Sabato 13 settembre il rapper presenta le canzoni del suo ultimo album "La vita segreta delle città"
Comune di Medolla, dipendenti in sciopero giovedì 18 settembre
Il caso
Comune di Medolla, dipendenti in sciopero giovedì 18 settembre
"L’iniziativa è stata annunciata - rende noto la Cgil - a fronte dello stallo sul pagamento del salario accessorio da parte dell’Amministrazione comunale"
Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi disinfestazione in tre nuove aree
Salute
Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi disinfestazione in tre nuove aree
Nelle zone di via Grosoli, via Semper e via Roosevelt
Bomporto, al via lo stage di hockey in line targato Scomed
Sport
Bomporto, al via lo stage di hockey in line targato Scomed
E' in programma a partire da oggi, venerdì 12 settembre, e si svolgerà fino a domenica 14 settembre
Inaugurata a Finale Emilia la Coop rinnovata
Taglio del nastro
Inaugurata a Finale Emilia la Coop rinnovata
Per effettuare i lavori Coop Alleanza 3.0 ha investito quasi 300mila euro
Nuovo anno scolastico, a Cavezzo manutenzione degli edifici e servizi scolastici al via
Scuola e università
Nuovo anno scolastico, a Cavezzo manutenzione degli edifici e servizi scolastici al via
"Continueremo a investire energie e risorse per offrire ai bambini e ai ragazzi di Cavezzo luoghi di crescita sempre migliori" afferma la vicesindaca Casari
Tenta di rubare cosmetici e alimenti in un supermercato e poi aggredisce gli addetti alla vigilanza, arrestato 31enne
Cronaca
Tenta di rubare cosmetici e alimenti in un supermercato e poi aggredisce gli addetti alla vigilanza, arrestato 31enne
E' accaduto all'interno della galleria commerciale "Le Magnolie", a Castelfranco Emilia
Atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, arresti domiciliari per un 40enne
Cronaca
Atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, arresti domiciliari per un 40enne
L'uomo si presentava sotto casa della donna, citofonando, appostandosi e aspettandola quando usciva, raggiungendola anche sul luogo di lavoro
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Max Giusti sostituisce Gerry Scotti, è il nuovo conduttore di 'Caduta Libera'
Max Giusti sostituisce Gerry Scotti, è il nuovo conduttore di 'Caduta Libera'
In Lombardia oltre 64mila casi di tumori l'anno, Aiom: "Andrebbero vaccinati tutti"
In Lombardia oltre 64mila casi di tumori l'anno, Aiom: "Andrebbero vaccinati tutti"
Cybersicurezza, Piantedosi: "In sei mesi oltre 5mila attacchi. Allarme per Milano-Cortina"
Cybersicurezza, Piantedosi: "In sei mesi oltre 5mila attacchi. Allarme per Milano-Cortina"
Gualtieri-Verdone e il Tevere, la caricatura spopola sui social
Gualtieri-Verdone e il Tevere, la caricatura spopola sui social
Radiohead e non solo, quando la corsa al biglietto diventa un’odissea
Radiohead e non solo, quando la corsa al biglietto diventa un’odissea
Maurizio Mattioli: "Hanno scritto che sono morto, ho denunciato"
Maurizio Mattioli: "Hanno scritto che sono morto, ho denunciato"
Sabalenka: "Dipendevo dalla psicoterapia, ora riesco a controllare le emozioni"
Sabalenka: "Dipendevo dalla psicoterapia, ora riesco a controllare le emozioni"
Expo 2025, trionfa a Osaka la Scuola di ballo scaligera con un omaggio a Fellini
Expo 2025, trionfa a Osaka la Scuola di ballo scaligera con un omaggio a Fellini
Charlie Kirk, preso il presunto killer: ha 22anni ed è dello Utah
Charlie Kirk, preso il presunto killer: ha 22anni ed è dello Utah
Al via il Forum Cultura&Sostenibilità per una co-intelligenza culturale
Al via il Forum Cultura&Sostenibilità per una co-intelligenza culturale
"Mi restano due anni di vita", il coraggio di Simone contro due tumori incurabili
"Mi restano due anni di vita", il coraggio di Simone contro due tumori incurabili
Ucraina, negoziati con la Russia in pausa. Trump: "Con Putin sta finendo la pazienza"
Ucraina, negoziati con la Russia in pausa. Trump: "Con Putin sta finendo la pazienza"
Papa, ricevuto oggi in udienza Governatore di Bankitalia Panetta
Papa, ricevuto oggi in udienza Governatore di Bankitalia Panetta
Iran, Araghchi: "Scorte uranio arricchito sotto le macerie dei siti nucleari colpiti"
Iran, Araghchi: "Scorte uranio arricchito sotto le macerie dei siti nucleari colpiti"
"Cecchino che ha ucciso Kirk non è uno sprovveduto", l'analisi del generale
"Cecchino che ha ucciso Kirk non è uno sprovveduto", l'analisi del generale
Rottamazione, Paperoni e Ires: le ipotesi sul tavolo in vista della Manovra
Rottamazione, Paperoni e Ires: le ipotesi sul tavolo in vista della Manovra
Omicidio di Charlie Kirk, l'annuncio di Trump: "Arrestato il killer, spero lo condannino a morte"
Omicidio di Charlie Kirk, l'annuncio di Trump: "Arrestato il killer, spero lo condannino a morte"
Corona (Crea): "Da situazione ambientale e geopolitica impatti su forniture del legno"
Corona (Crea): "Da situazione ambientale e geopolitica impatti su forniture del legno"
Giraudo (Inseec): "Nella storia il legno è stato strumento di geopolitica internazionale
Giraudo (Inseec): "Nella storia il legno è stato strumento di geopolitica internazionale
Tyson torna sul ring a 60 anni e sfida Mayweather in un match stellare
Tyson torna sul ring a 60 anni e sfida Mayweather in un match stellare

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Genova, torna Attatrail a sostegno delle famiglie dei bimbi del Gaslini
Genova, torna Attatrail a sostegno delle famiglie dei bimbi del Gaslini
Cannabis terapeutica, in Italia 100mila prescrizioni in 5 anni. Esperti: "A 10 anni dalla legge serve una revisione"
Cannabis terapeutica, in Italia 100mila prescrizioni in 5 anni. Esperti: "A 10 anni dalla legge serve una revisione"
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia
Aritmie cardiache, a Bergamo convegno su nuove frontiere da Ia a robotica
Aritmie cardiache, a Bergamo convegno su nuove frontiere da Ia a robotica
Sanità nel mirino di cyberattacchi, da Consulcesi 5 regole salvadati
Sanità nel mirino di cyberattacchi, da Consulcesi 5 regole salvadati
Torna Fitwalking for Ail, camminata solidale per la ricerca e i pazienti ematologici
Torna Fitwalking for Ail, camminata solidale per la ricerca e i pazienti ematologici
Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina
Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Premi 'Pimby (Please In My Back Yard) Green 2025', i vincitori
    Premi 'Pimby (Please In My Back Yard) Green 2025', i vincitori
    Digitale, Ruta (Politecnico Bari): "Puglia territorio fertilissimo, idee concrete e investitori"
    Digitale, Ruta (Politecnico Bari): "Puglia territorio fertilissimo, idee concrete e investitori"
    Puglia, Modenese (Intesa Sanpaolo): "Startup centrali, al servizio di ecosistemi per crescita territorio"
    Puglia, Modenese (Intesa Sanpaolo): "Startup centrali, al servizio di ecosistemi per crescita territorio"
    Puglia, Aprile (Confind. Bari-Bat) a Digithon: "Serve agenzia per attrarre investimenti su manifatturiero"
    Puglia, Aprile (Confind. Bari-Bat) a Digithon: "Serve agenzia per attrarre investimenti su manifatturiero"
    Engineering, Ia e digitale alleati per rafforzare le democrazie
    Engineering, Ia e digitale alleati per rafforzare le democrazie
    Ia, Boccia a Digithon: "Sfida nuovo umanesimo rimettere persona al centro, no a logica profitto"
    Ia, Boccia a Digithon: "Sfida nuovo umanesimo rimettere persona al centro, no a logica profitto"
    AirPods Pro 3, la traduzione in tempo reale non è disponibile in Europa
    AirPods Pro 3, la traduzione in tempo reale non è disponibile in Europa
    Segnali di vita su Marte, ma il futuro della ricerca Nasa è a rischio
    Segnali di vita su Marte, ma il futuro della ricerca Nasa è a rischio
    Imprese, Federlegnoarredo: bene intesa per sviluppo della filiera del pioppo per rilanciare la produzione nazionale
    Imprese, Federlegnoarredo: bene intesa per sviluppo della filiera del pioppo per rilanciare la produzione nazionale
    Ia, Zuppi a Digithon: "Servono regole del gioco, strumento non diventi mai nostro padrone"
    Ia, Zuppi a Digithon: "Servono regole del gioco, strumento non diventi mai nostro padrone"
    Ecovacs a IFA 2025: il futuro della smart home
    Ecovacs a IFA 2025: il futuro della smart home
    Tributaristi, bene riforma ordinamento professione commercialisti
    Tributaristi, bene riforma ordinamento professione commercialisti

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La solidarietà
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
    Amici animali
    A Nonantola recuperata la maialina che si era persa
    Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

    chiudi