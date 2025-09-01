Sicurezza, Carletti (FdI): “L’assessora Poletti si dimetta, Carpi non può più aspettare”

CARPI - Nota stampa di Federica Carletti, presidente di Fratelli d’Italia Carpi e consigliera comunale, in merito alla questione sicurezza:

"Chiediamo con fermezza le dimissioni immediate dell’assessora alla sicurezza Paola Poletti. Di fronte al degrado crescente e all’escalation di episodi di violenza la sua azione si è rivelata del tutto insufficiente. Chi riveste un ruolo così delicato non può limitarsi a minimizzare i problemi o a scaricare responsabilità su altri: deve avere la capacità di governare, assumendosi l’onere delle scelte, garantire risposte concrete e tempestive ai cittadini. Questo non è avvenuto. È quindi doveroso che l’assessore prenda atto del proprio fallimento politico e lasci spazio a chi ha davvero la volontà e il coraggio di affrontare la situazione. Rimanere aggrappati alla poltrona significa tradire la fiducia dei carpigiani, già stanchi e arrabbiati per una città che percepiscono sempre meno sicura. È tempo che la sinistra carpigiana si assuma la responsabilità politica e morale di scelte fallimentari. I cittadini sono esasperati, ed è sotto gli occhi di tutti come degrado e violenza siano ormai fuori controllo, frutto di politiche di integrazione sbagliate e dell’assenza di una strategia seria per la sicurezza. La sinistra, per ideologia e convenienza, ha sostenuto la cultura dell’accoglienza indiscriminata, promuovendo percorsi utili solo a garantirsi futuri consensi elettorali, ma ha ignorato il bisogno di regole, di inclusione reale, di progetti educativi e di percorsi per una sana convivenza civile. L’accoglienza non può più coincidere con l’assenza di regole, e l’integrazione non può essere soltanto un diritto senza doveri.