Siglato patto di amicizia culturale tra il Comune di San Felice e quello di Tresignana

SAN FELICE - Ha preso il via venerdì 19 settembre a Tresigallo (Fe) “Art’30 – Festival della cultura anni ’30”.

Il primo momento è stato la sottoscrizione del patto di amicizia culturale tra il Comune di Tresignana (Fe) e il Comune di San Felice sul Panaro. Questo patto di collaborazione è stato fortemente voluto da entrambe le Amministrazioni comunali e vuole essere il mezzo per sviluppare momenti culturali e di turismo in entrambi i territori.

Il sindaco di Tresignana Mirko Perelli e il sindaco di San Felice Michele Goldoni, hanno voluto sottolineare oltre alla grande affinità tra i due territori anche l'opportunità della sottoscrizione del patto di amicizia che sarà modo per una collaborazione fattiva tra i due Comuni.

Il patto ha trovato grande sostegno anche da parte della Regione Emilia-Romagna, con la presenza della consigliera regionale Marcella Zappaterra.

Oltre al sindaco Michele Goldoni, all’assessora alla Cultura Elettra Carrozzino e al consigliere comunale Francesco Pullè hanno partecipato all’inaugurazione del Festival: Roberto Gatti (art director dell’evento fotografico), Luca Monelli (presidente del Fotoclub Eyes), Idalgo Bertoli (Pro Loco San Felice) più una nutrita rappresentanza del Photolife group di San Felice a conferma delle potenzialità aggregative che avrà il patto di amicizia sul nostro territorio.

Il Festival Art’30 presenta un ricco programma che si snoda su tre fine settimana con ricchissimi momenti culturali, che richiamano le arti degli anni ’30 del secolo scorso che sono stati un periodo che ha portato nel campo della cultura, delle arti visive e della musica tantissime innovazioni che è giusto conservare e valorizzare.

Il festival è realizzato, con il supporto organizzativo della Pro Loco Tresigallo APS, con la collaborazione di numerose associazioni locali di Tresigallo: Torri di Marmo, Auser Art’è, Associazione Musicale Arianna Alberighi – Filarmonica Tresigallo, Gruppo dei 10 Ferrara, Ferrara Città del Cinema, e con la collaborazione di associazioni sanfeliciane: Photo Life Group, Fotoclub Eyes, Phoenix majorette & Twirling oltre ad altre realtà del territorio.

L'evento conclusivo, sarà domenica 5 ottobre: “Sogni cinema e illusioni” che nasce dalla volontà di estendere in un contesto metafisico l'esperienza foto-cinematografica sanfeliciana sviluppatasi con il Magico, Villaggio Fantozzi e Cinevalley, con l'unica volontà di valorizzare San Felice e farlo conoscere sempre di più al di fuori dei propri confini.

