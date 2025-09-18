San Felice protagonista a “PizzaGirls” su Raiplay con la partecipazione di Debora Buglino
SAN FELICE SUL PANARO - San Felice sarà protagonista all'interno della quinta edizione del programma "PizzaGirls", che torna su RaiPlay venerdì 19 settembre con otto nuove puntate. Tra i diciotto protagonisti che prenderanno parte al programma c'è, infatti, anche Debora Buglino, titolare della pizzeria "Rapsodia" di San Felice sul Panaro, che lo scorso anno ottenne un ottimo risultato con la sua pizza al Campionato mondiale svoltosi a Parma.
Angela Tuccia è stata confermata alla conduzione del programma e sarà accompagnata da Barbara Politi, che andrà a casa di noti personaggi dello spettacolo per realizzare pizze homemade. Tra i vip ci saranno Paolo Belli, Costanza Caracciolo, Martina Stella, Guillermo Mariotto, Ludovica Nasti, Beppe Convertini, Claudio Guerrini e gli Arteteca.
Una parte del programma sarà, invece, dedicata alle storie delle "nuove" pizzaiole, tra cui appunto Debora Buglino, che si sfideranno per portare a tavola pizze ispirate a grandi icone italiane quali Laura Pausini, Raffaella Carrà, Anna Magnani, Artemisia Gentileschi, Grazia Deledda, Lina Wertmüller, Miuccia Prada e Mariangela Melato.
