Smartphone, ludopatia, gioco e neuroscienze. Questo e altro a… “A che gioco giochiamo?”
MODENA - L’Azienda USL di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena, organizza l’evento pubblico “A che gioco giochiamo?”, un incontro dedicato all’esplorazione del ruolo del gioco nella vita umana attraverso le lenti delle neuroscienze e della psicologia.
L’iniziativa si terrà domani, sabato 20 settembre, dalle 9.00 alle 12.00, presso la Sala conferenze Palazzina Pucci (Via Largo Mario Pucci, 40 – Modena): esperti del settore si confronteranno su temi cruciali come lo sviluppo psicomotorio, le sfide adolescenziali, le dipendenze da gioco e l’impatto degli smartphone in età evolutiva.
Tra gli interventi, i professionisti della neuropsichiatria infantile, psicologi e psicoterapeuti, con la moderazione di Graziella Pirani, Direttrice della Neuropsichiatria infantile Ausl Modena. L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.
Un’occasione preziosa per riflettere insieme su come il gioco, in tutte le sue forme, influenzi la nostra crescita, le relazioni e il benessere mentale.
Per maggiori informazioni: www.ausl.mo.it
