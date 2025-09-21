Trasporti, Evangelisti (FdI): “Chiarezza su proroga contratto Tper e aumento biglietti bus”
BOLOGNA - Fare chiarezza sull'attività di Tper, la società che gestisce il trasporto pubblico a Bologna, a partire dalla proroga/affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (Tpl) al gestore Tper per il bacino di Bologna fino al 2028 e l'aumento del biglietto del bus.
A chiederlo, in un'interrogazione, è Marta Evangelisti (FdI) che ricorda come "la proroga dell’affidamento a un unico gestore in un grande bacino urbano può avere ripercussioni su tariffe, qualità del servizio, trasparenza delle gare future e scelte di investimento e l’aumento della tariffa nella città di Bologna potrebbe costituire un precedente verso cui altri enti gestori guardano, con impatti sulla mobilità quotidiana e sulla capacità di attrarre utenza".
Da qui l'atto ispettivo per chiedere alla giunta "quali interventi e quali atti intenda promuovere per garantire che eventuali aumenti tariffari (come quello applicato da Tper dal 1° marzo scorso) siano correlati a indicatori oggettivi di qualità del servizio (puntualità, frequenze, rinnovo parco mezzi, copertura oraria) e se non ritenga opportuno predisporre, anche in sede di Agenzia regionale o con SRM/ente metropolitano, un documento di indirizzo che armonizzi criteri di trasparenza, gara e convenzioni tra i diversi bacini (Bologna, Modena/Reggio Emilia/Piacenza, Parma), evitando meccanismi che possano creare precedenti di aumento tariffario generalizzato".
Evangelisti chiede inoltre quali strumenti intenda adottare la Regione per garantire trasparenza, efficienza e qualità del servizio in tutti i bacini, con particolare attenzione alle aree provinciali, dove i disservizi risultano più marcati, e quali siano i dati aggiornati in possesso della Regione (ultimi 3 anni) su passeggeri trasportati, chilometri vettura, età media del parco autobus, percentuale di mezzi a basso impatto ambientale, numero di corse soppresse per mancanza di personale livello di copertura del servizio nelle fasce serali e festive per i bacini di Bologna, Modena/Reggio Emilia/Piacenza e Parma e come valuti le differenze emerse".
FdI chiede infine "quali iniziative la Regione intenda promuovere di concerto con il governo per garantire adeguamento puntuale e tempestivo delle risorse del Fondo nazionale per il TPL, criteri di riparto che favoriscano l’equità territoriale e il mantenimento di tariffe socialmente sostenibili, misure per favorire il ricambio generazionale e l’attrattività della professione di conducente (contratti, formazione, stabilità contrattuale) e se non ritenga opportuno avviare, in tempi brevi, un tavolo tecnico con Comuni capoluogo, Città metropolitana, gestori (TPER, SETA, TEP) e rappresentanti dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori per verificare il piano investimenti 2025-2028, le ricadute tariffarie e le garanzie di qualità del servizio, con l’obiettivo di evitare scarichi di costi sui cittadini senza adeguati miglioramenti".
Leggi anche: Lavoro, 25 posti da macchinista in Trenitalia Tper a Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Sermide
- Trasporti, Evangelisti (FdI): "Chiarezza su proroga contratto Tper e aumento biglietti bus"
- In Emilia-Romagna 49 immobili confiscati alla criminalità organizzata e recuperati dal 2011
- Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
- Calcio, Seconda e Terza Categoria: vittorie per Possidiese, Athletic Valli, Union Sg Sozzigalli e Vallalta, Concordia e Solarese ko
- Calcio, Promozione e Prima Categoria: vincono Medolla San Felice, Mirandolese e Rivara, ko Solierese, Cavezzo, Junior Finale e Vis San Prospero
- Il festivalfilosofia dà appuntamento al 2025: "caos" sarà il tema della prossima edizione
- Allerta meteo Protezione Civile per vento e pioggia
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"