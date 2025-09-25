Ucman, liste civiche-PD Bassa modenese: “FdI vota contro infittimento del nido di San Prospero e donazioni al centro antiviolenza”
I consiglieri del centrosinistra in Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) commentano il voto contrario dei consiglieri di Fratelli d'Italia cavezzesi in occasione dell'ultima variazione di bilancio proposta dai sindaci:
“Siamo rimasti sconcertati dal voto contrario dei consiglieri di Fratelli d'Italia in occasione della variazione di bilancio proposta ieri sera in Consiglio dell' Unione" hanno dichiarato i consiglieri del Gruppo Liste Civiche-PD Bassa Modenese.
"Ancora una volta con questo atteggiamento i rappresentanti cavezzesi si dimenticano di fare gli interessi dei cittadini di questo territorio, pur di fare opposizione sempre e comunque - proseguono i dem - mettendo in scena uno spettacolo ben poco serio e a tratti persino contraddittorio. Ci pare evidente che ai consiglieri cavezzesi di Fratelli d'Italia i temi relativi alla natalità e al contrasto alla violenza di genere interessino solo a parole - ribadiscono dal gruppo di centrosinistra - perchè non si spiega altrimenti il voto contrario alla variazione di bilancio utile a stanziare le risorse necessarie all'infittimento di una sezione del nido di San Prospero e a formalizzare la donazione di un privato al Centro Antiviolenza del nostro territorio. Anziché tentare sbadatamente di fare opposizione quando si hanno responsabilità di governo - concludono - i consiglieri di Fratelli d'Italia a Cavezzo dovrebbero cercare di agire con serietà e responsabilità, evitando così un pessimo spettacolo politico, andato nuovamente in scena nell' ultimo consiglio”.
