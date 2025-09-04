Utilizzo del Palazzetto dello sport di Ravarino, Arci Uisp: “Apertura verso tutte le realtà sportive, ma nel rispetto di regole e condivisione”

RAVARINO - Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il Circolo Arci Uisp di Ravarino interviene in risposta al Comune in merito all'utilizzo del Palazzetto dello sport:

"La società ARCI UISP di Ravarino ritiene necessario chiarire alcuni aspetti che non corrispondono alla realtà dei fatti. Innanzitutto, la nostra richiesta di utilizzo degli impianti sportivi è stata trasmessa ufficialmente tramite PEC il 19 luglio 2025 e riguardava tutti gli orari fino al termine della stagione sportiva. Successivamente, il 1° agosto, la stessa richiesta è stata inoltrata anche via mail ordinaria, a seguito di una richiesta dell’Ufficio Cultura, ma la data valida resta quella del 19 luglio. In seguito, con comunicazione del 19 agosto, il Comune avvisava che era in corso una gara d’appalto e che in caso di esito positivo sarebbe stata cura dell’eventuale gestore concedere giorni e orari di utilizzo degli impianti. Ciononostante, il Comune si sarebbe impegnato a tenere conto dei “desideri” delle società sportive locali. A questa mail abbiamo risposto chiedendo se potessimo entrate in Palazzetto nella data richiesta con PEC del 19 luglio, ovvero il lunedì 25 agosto. Il Comune ha confermato la disponibilità del Palazzetto a partire dal 25 agosto secondo “le attività programmate a calendario” senza sollevare alcuna osservazione o modifica sugli orari inviati.

Nell’articolo si cita anche un confronto: confermiamo che il 27 agosto si è tenuto un incontro presso il Municipio alla presenza di Arci e di Basser Volley; in quell’occasione, con spirito costruttivo, si è trovato un accordo condiviso per alcune sovrapposizioni di giorni e orari, a testimonianza della volontà di collaborazione tra le diverse realtà sportive. Diversa è stata invece la gestione successiva. Si continua a parlare di “ordine cronologico” nell’assegnazione degli spazi, ma non ci è mai stato comunicato ufficialmente che anche una squadra di calcio a 5 di Crevalcore avesse fatto richiesta del Palazzetto per sei giornate nelle prime due settimane di settembre.