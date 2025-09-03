Utilizzo del Palazzetto dello sport di Ravarino, il Comune: “Richieste valutate in base all’ordine cronologico”

Nel caso specifico, la squadra di calcio a 5 ha presentato per prima la richiesta per l’utilizzo del Palazzetto in sei date nel mese di settembre. Tali date sono state comunicate tempestivamente alle altre società interessate, compresa quelle i cui orari si sovrapponevano in due delle giornate indicate. Tutte le società coinvolte, comprese quella che ci ha citato nei post social, erano pienamente informate e non hanno sollevato obiezioni all’assegnazione degli spazi, riconoscendo la legittimità della richiesta e collaborando, come da prassi, per una gestione condivisa degli orari. Spiace constatare che alcune dichiarazioni diffuse pubblicamente non riflettano quanto realmente accaduto e mettano in discussione un processo che è stato condotto con rigore, rispetto e spirito di collaborazione.

Comunicazioni fuorvianti non fanno il bene dello sport, né tantomeno quello degli atleti e delle loro famiglie, che meritano invece un ambiente sereno, costruttivo e orientato alla crescita. Crediamo, infatti, che lo sport debba essere il contesto per educare i ragazzi e le ragazze al mutuo aiuto: noi siamo stati ospitati nelle strutture di Crevalcore. Abbiamo ricevuto accoglienza e supporto. Altrettanto è giusto fare, se possibile, nei confronti degli altri. Il Comune continuerà a garantire un utilizzo equo e trasparente delle strutture comunali, valorizzando la collaborazione tra le società sportive come elemento fondamentale per una comunità attiva e coesa".