Utilizzo del Palazzetto dello sport di Ravarino, il Comune: “Richieste valutate in base all’ordine cronologico”
RAVARINO - Tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, l'Amministrazione comunale di Ravarino è intervenuta in merito all'utilizzo del Palazzetto dello sport da parte delle società sportive locali, dopo i recenti lavori:
"In merito ad alcuni messaggi recentemente comparsi sui social network, il Comune di Ravarino ritiene doveroso fare chiarezza sull’utilizzo del Palazzetto dello Sport da parte delle società sportive locali, nel rispetto della trasparenza e della correttezza che da sempre guidano l’Amministrazione nella gestione degli spazi pubblici. Posto che nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, non avendo accettato il gestore uscente la proroga tecnica, la gestione dei campi sportivi del lotto 1 è garantita in maniera diretta dal Comune stesso, è stato seguito l’iter formale previsto per l'assegnazione degli spazi: le richieste di utilizzo delle strutture vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo, e in caso di sovrapposizioni si procede con un confronto tra le società coinvolte, al fine di trovare soluzioni condivise.
Nel caso specifico, la squadra di calcio a 5 ha presentato per prima la richiesta per l’utilizzo del Palazzetto in sei date nel mese di settembre. Tali date sono state comunicate tempestivamente alle altre società interessate, compresa quelle i cui orari si sovrapponevano in due delle giornate indicate. Tutte le società coinvolte, comprese quella che ci ha citato nei post social, erano pienamente informate e non hanno sollevato obiezioni all’assegnazione degli spazi, riconoscendo la legittimità della richiesta e collaborando, come da prassi, per una gestione condivisa degli orari. Spiace constatare che alcune dichiarazioni diffuse pubblicamente non riflettano quanto realmente accaduto e mettano in discussione un processo che è stato condotto con rigore, rispetto e spirito di collaborazione.Comunicazioni fuorvianti non fanno il bene dello sport, né tantomeno quello degli atleti e delle loro famiglie, che meritano invece un ambiente sereno, costruttivo e orientato alla crescita. Crediamo, infatti, che lo sport debba essere il contesto per educare i ragazzi e le ragazze al mutuo aiuto: noi siamo stati ospitati nelle strutture di Crevalcore. Abbiamo ricevuto accoglienza e supporto. Altrettanto è giusto fare, se possibile, nei confronti degli altri. Il Comune continuerà a garantire un utilizzo equo e trasparente delle strutture comunali, valorizzando la collaborazione tra le società sportive come elemento fondamentale per una comunità attiva e coesa".
