Vede la Polizia e fugge in bici, fermato e denunciato 25enne: sarà espulso

MODENA - Proseguono i servizi straordinari anticrimine della Polizia di Stato, disposti dal Questore Lucio Pennella a Modena e finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle aree verde della città. Nella mattina di oggi, martedì 30 settembre, un dispositivo, coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il concorso di pattuglie a cavallo e di un'unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, ha battuto tutta la zona che insiste sul parco XXII Aprile, anche con pattugliamenti a piedi.

Nella circostanza, un cittadino marocchino di 25 anni è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ingresso e soggiorno illegale sul Territorio Nazionale. Alla vista della Polizia, il giovane si è dato alla fuga in sella ad una bicicletta, cercando riparo all’interno dell’area cortiliva della parrocchia di San Giovanni Evangelista, dove aveva fatto accesso attraverso un buco nella recinzione.

Una volta raggiunto, il 25enne ha opposto resistenza agli agenti, che, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo. Il 25enne, privo di documenti di riconoscimento al seguito, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che, accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, sta istruendo le pratiche ai fini dell’espulsione. Complessivamente sono state identificate 17 persone, di cui 12 cittadini stranieri.

