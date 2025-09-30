Vede la Polizia e fugge in bici, fermato e denunciato 25enne: sarà espulso
MODENA - Proseguono i servizi straordinari anticrimine della Polizia di Stato, disposti dal Questore Lucio Pennella a Modena e finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle aree verde della città. Nella mattina di oggi, martedì 30 settembre, un dispositivo, coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il concorso di pattuglie a cavallo e di un'unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, ha battuto tutta la zona che insiste sul parco XXII Aprile, anche con pattugliamenti a piedi.
Nella circostanza, un cittadino marocchino di 25 anni è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ingresso e soggiorno illegale sul Territorio Nazionale. Alla vista della Polizia, il giovane si è dato alla fuga in sella ad una bicicletta, cercando riparo all’interno dell’area cortiliva della parrocchia di San Giovanni Evangelista, dove aveva fatto accesso attraverso un buco nella recinzione.
Una volta raggiunto, il 25enne ha opposto resistenza agli agenti, che, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo. Il 25enne, privo di documenti di riconoscimento al seguito, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che, accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, sta istruendo le pratiche ai fini dell’espulsione. Complessivamente sono state identificate 17 persone, di cui 12 cittadini stranieri.
- Aggressione alla stazione delle corriere di Modena, fermati tre minorenni
- Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio subentra al maresciallo capo Luca Solido a San Martino Spino
- Al via il censimento degli autovelox, registrazione entro il 30 novembre oppure multe nulle
- Solidarietà a Francesca Albanese e riconoscimento Stato di Palestina, Fratelli d'Italia abbandona l'aula a Nonantola
- A Finale Emilia tre nuove Eco-Station per la raccolta dei rifiuti
- Vede la Polizia e fugge in bici, fermato e denunciato 25enne: sarà espulso
- Carpi, "Ottobre rosa" per la prevenzione dei tumori al seno
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa