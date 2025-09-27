“Voci nei chiostri”, domenica 28 settembre appuntamento con il concerto “Speranza di Pace” a Carpi

CARPI - Saranno proprio i bambini a dare voce alla speranza di una pace tanto desiderata in tutto il mondo, nel concerto che si terrà domenica 28 settembre, alle 16.30, presso la Chiesa della Conversione di San Paolo Apostolo in Via Budrione Migliarina parte est- 42 a Carpi.

E, saranno proprio le voci bianche del “Coro Girasole” di Modena che si esibiranno insieme alla “Corale Regina Nivis” di Carpi ed alla “Corale Simona Andreoli” di Rovereto s/S nel Concerto “Speranza di Pace” a dare un tocco particolarmente significativo a questo evento di carattere regionale e rientra nel programma del 20° anniversario di “Voci nei Chiostri”, la rassegna promossa ed organizzata da AERCO (Associazione Emiliano-Romagnola Cori).

<< Poiché è importante educare sin dai primi anni di scuola alla pace - afferma Carmen Tamborrino, vicepresidente della “Corale Regina Nivis”, promotrice del concerto -, abbiamo voluto fortemente la partecipazione del “Coro Girasole” perché un coro di bambini ha la forza di sottolineare ancora di più la capacità degli adulti di scatenare conflitti che dilaniano popolazioni in terre ricche di cultura, spezzando vite e saccheggiando tanti bambini del loro futuro e dei loro sogni. E la vita senza sogni, si sa, non è più la stessa in quanto, i sogni, sono le uniche ali per andare oltre i muri dell’odio, dell’intolleranza e del razzismo che ormai dilagano nella nostra società. Perciò, questo evento, ha lo scopo di unire i bambini e gli adulti in un solo coro in cui, i piccoli protagonisti, daranno vita a un momento musicale all’insegna proprio della pace, della solidarietà e dell’amicizia con l’intento che questo messaggio di pace continui in ognuno dei presenti.

Ecco l’importanza del “Coro Girasole” al nostro concerto>>.

A dirigere il concerto saranno, per la “Corale Regina Nivis” la direttrice Tiziana Santini, per il “Coro Girasole” la direttrice Claudia Rondelli per la “Corale Simona Andreoli” la direttrice Franca Bacchelli.

Va sottolineato che la rassegna “Voci nei Chiostri” di AERCO, ha il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, è nata con l’intento di portare l’espressione del canto corale nei chiostri, nei cortili e nelle chiese dove l’armonia della musica meglio si fonde con l’armonia dell’architettura per vivere intensamente la bellezza dell’arte. Per l’edizione 2025, sono stati realizzati ben cinquanta concerti in regione.

L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti.

