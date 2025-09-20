Zanzara tigre, nuove disinfestazioni nel fine settimana a Carpi

CARPI - Nel fine settimana sono in programma più interventi di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre a seguito di nuovi casi confermati di Chikungunya: il primo dalla tarda serata di oggi, sabato 20 settembre, nella zona di via Austria; altri tre, se le previsioni di maltempo non saranno confermate, dalla tarda serata di domenica 21 settembre nelle zone di via Sanzio, via Fra’ Stefano, via San Bernardino Realino.

La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione.

Nella zona di via Austria i trattamenti adulticidi cominciano alle 23 di stasera, sabato 20 settembre, in area pubblica e sulle siepi e le aree verdi private prospicienti le strade interessate. A partire dalle 7 del mattino di domenica 21 settembre cominciano i trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali nei giardini e nelle aree verdi private. L’area interessata è quella compresa tra via Germania e via Inghilterra, prosegue attraversando via Austria fino a tutto il quartiere che confina con via Mulini interna, via Vasco da Gama e via Montecassino.

Domenica 21 settembre, dalle 23 iniziano i trattamenti adulticidi nelle aree verdi pubbliche che proseguono, con i trattamenti larvicidi, dalle 7 di lunedì 22 settembre nei giardini e nelle aree verdi private nella zona di via Sanzio, via Fra’ Stefano, via San Bernardino Realino.

Nell’area di via Sanzio, l’intervento riguarda la zona compresa tra le vie Carlo Marx, Aldo Moro, Alghisi, Cimitero Israelitico, Camilla Pio, Tassoni, Vico, Barozzi, Guicciardini, Vico, Machiavelli, Cimabue.

Nell’area di via Fra’ Stefano, la disinfestazione riguarda l’area compresa tra via Falcone, via Barzelli, la ferrovia e via Manzoni.

Nell’area di via San Bernardino Realino, i trattamenti saranno effettuati nell’area compresa tra via Amendola a sud fino all’altezza del civico 18b, il perimetro sale verso nord fino a via don Minzoni e via Della Zuanna e arriva alla ferrovia.

I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna.

L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus.

I cittadini possono contribuire a limitare la diffusione delle zanzare rimuovendo i potenziali focolai larvali: vanno eliminati i ristagni d’acqua in balconi e giardini e svuotati i sottovasi; è necessario utilizzare con regolarità i prodotti larvicidi nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane e nei luoghi dove non è possibile eliminare le raccolte d’acqua, comprese fontane e piscine non in esercizio. La periodicità dei trattamenti dipende dal tipo di prodotto utilizzato e occorre ripeterli in caso di pioggia. Per contrastare le zanzare riducendo l’utilizzo di larvicidi è utile anche installare una zanzariera nei tombini dei cortili privati; tenere sgombri i cortili da erbacce e rifiuti di ogni genere sistemandoli in modo da evitare ristagni di acqua; mantenere le grondaie pulite. I prodotti larvicidi si trovano in farmacia ma si possono ritirare anche negli uffici comunali di via Peruzzi (al secondo piano), dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio (lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13)

Ugualmente importante è evitare di farsi pungere facendo attenzione, quindi, alla protezione personale adottando in casa accorgimenti come zanzariere, zampironi ed elettroemanatori, e proteggendosi all’aperto con repellenti (certificati).

