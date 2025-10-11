Inaugurato lo IAT diffuso dell’Area Nord

MEDOLLA - Inaugurato sabato 11 ottobre presso l’auditorium comunale di via Genova 10 a Medolla, lo IAT DIFFUSO dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, presenti sindaci e assessori degli otto comuni, le sedici attività commerciali e le pro loco che promuoveranno l'informazione e l'accoglienza turistica del territorio della bassa modenese.

Dopo il saluto e l’introduzione ai lavori del presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti, che ha sottolineato come il lavoro svolto dai diversi assessorati comunali abbia consentito di attuare un’unica regia in grado di sviluppare l’offerta turistica del territorio, Sonja Marchesi delle Politiche Ambientali di Ucman ha illustrato i numeri e le opportunità di sviluppo dell’offerta turistica.

La Bassa Modenese, ha ricordato Marchesi, può mettere a disposizione in particolare dei fruitori di un turismo “lento”, ma non solo, 41 strutture per il pernottamento, centinaia di punti ristoro, oltre 50 ville storiche, 9 prodotti tipici, 14 fattorie didattiche, 1 ciclovia europea e molti chilometri di piste ciclabili, i cammini della Romea Imperiale e della Romea Strata, 4 oasi naturalistiche e altre aree verdi boscate, 1 giardino botanico, diversi castelli.

Marchesi ha poi spiegato le strategie comunicative adottate (sito internet, profilo instagram @bellabassa, brochure eccetera), i collegamenti con gli enti di promozione turistica regionali e provinciali e il ruolo di amplificatori comunicativi che dovranno svolgere gli Iat Diffusi.

Al termine dell’incontro sono stati consegnati ai 16 Iat Diffusi le vetrofanie e i materiali promozionali da distribuire all’interno dei loro negozi, uffici, sedi.Lo Iat diffuso dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord comprende le seguenti attività:

- Tabaccheria 3 Sant, Medolla (MO), Via Strada Statale 12 n. 92;

- Pro Loco San Possidonio APS-ETS, San Possidonio (MO), Piazza Andreoli n. 39;

- Pro Loco San Felice APS, San Felice sul Panaro (MO), via Mazzini n. 62;

- Medipark società agricola Mediplants, San Felice sul Panaro (MO), via Perossaro n. 187;

- Tra le note libri e vinili - Libreria, San Felice sul Panaro (MO), via M. C. Ascari n. 5;

- GL impianti srl, Concordia sulla Secchia (MO), via Confine n. 80;

- Azienda Agricola Tecnica Vivai di Candini Luca, Camposanto (MO), Ponte Picchietti n.·4;

- Pro Loco Finale Emilia APS, Finale Emilia (MO), Via Cappuccini n. 15/A;

- Pop Tours Autonoleggi, Camposanto (MO), Piazza Gramsci n. 5;

- Cooperativa sociale Caracol, Finale Emilia (MO), via Garigliano n. 14;

- Giallo Tortellino, Finale Emilia (MO), via Alessandro Volta n. 20;

- Rapsodia Pizzeria, San Felice sul Panaro (MO), via Ascari n. 21;

- Soc. cooperativa La bella sfilza, Concordia sulla Secchia (MO), via Corriera n. 3;

- Soleluna Agenzia viaggi, San Felice sul Panaro (MO), via Mazzini n. 88;

- Studio linguistico Union Jack, San Felice sul Panaro (MO), Via Risorgimento n. 3/5;

- Tabaccheria lvan, Cavezzo (MO), via Cavour n. 375.

