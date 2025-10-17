Adelio Moscariello nuovo presidente della Cassa Edili e Affini di Modena
MODENA - La Cassa Edili ed Affini di Modena ha un nuovo presidente: Adelio Moscariello, responsabile di CNA Costruzioni Modena, è stato eletto nei giorni scorsi dai rappresentanti delle associazioni datoriali e delle Organizzazioni Sindacali.
Contestualmente, sono stati nominati Vicepresidenti Fernando Fiorillo (Legacoop Estense) e Rodolfo Ferraro (Fillea CGIL).
La Cassa, importante organismo bilaterale di categoria, rappresenta oggi un punto di riferimento per il settore delle costruzioni del territorio: vi fanno capo circa 1.000 imprese modenesi per oltre 5.000 lavoratori.
“Ringrazio per la fiducia. - ha commentato Adelio Moscariello - Assumere la presidenza della Cassa Edili ed Affini di Modena significa guidare un ente che svolge una funzione essenziale per il settore dell’edilizia. Il nostro impegno sarà quello di rendere sempre più efficiente questo sistema, assicurando trasparenza e tempestività nelle prestazioni e ampliando i servizi previsti dai contratti, a beneficio delle imprese. Credo che sarà importante rafforzare l’efficacia della Cassa e accompagnare il settore nelle transizioni energetica e digitale, con un approccio pragmatico e condiviso".
