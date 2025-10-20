Aggressione omofoba ai danni di un ragazzo di 24 anni

PARMA, CARPI - Un ragazzo di 24 anni, Anis Smati, è stato vittima lo scorso sabato 18 ottobre di un'aggressione omofoba avvenuta alla stazione di Parma. Come riporta la "Gazzetta di Modena", il giovane, che è anche presidente del Rotaract Club Carpi, era appena arrivato sul posto quando un uomo, da dietro, ha cercato di farlo cadere. Mentre il 24enne cercava di rendersi conto di cosa stesse succedendo, l'uomo ha iniziato prima ad urlargli insulti omofobi e poi lo ha aggredito, colpendolo con un pugno e una testata e in seguito continuando a colpirlo anche mentre era terra: sono sette i giorni di prognosi dopo le cure a cui è stato sottoposto in ospedale.

"Non smetto di piangere e mi spaventa persino l'idea di prendere un treno per andare a scuola o al lavoro" racconta Anis Smati alla "Gazzetta di Modena", sottolineando il fatto che, mentre si trovava a terra vittima dell'aggressione dell'uomo, nessuna delle persone che stavano assistendo alla scena abbia fatto nulla per aiutarlo. Il giovane ha poi chiamato le forze dell'ordine, già presenti in stazione nelle vicinanze, e l'uomo è stato identificato, ma non arrestato, dai Carabinieri, mentre il giovane è stato accompagnato in ospedale in ambulanza. Ora sporgerà denuncia.