Aimag, Barbieri (Pd Mirandola): “Ripristinare il dibattito all’interno del Pd”

MIRANDOLA - Tramite una nota stampa, Ivano Barbieri, segretario del Pd di Mirandola, interviene sul tema Aimag-Hera:

"Le Corti dei Conti di Emilia Romagna e Lombardia hanno bocciato senza appello e senza possibilità di equivoci il tentativo di regalare AIMAG ad HERA. Hanno confermato a pieno le critiche che il PD di Mirandola, La Lista Mirandola 50mila e il Comitato AIMAG hanno proposto per mesi, senza essere ascoltati. Non ci sono più margini per manovre di vertice o per il piccolo cabotaggio. È ora di girare radicalmente pagina, ripristinando innanzitutto il dibattito all’interno del PD, dei suoi organismi dirigenti e dei suoi iscritti, senza imposizioni dall’alto o dall’esterno. È necessario inoltre che non solo i sindaci, ma prima di tutto i consiglieri comunali assumano su di sé l’onere degli approfondimenti e della discussione, poiché sono i Consigli Comunali i detentori del potere di decidere in materia e sono i consiglieri a sopportare il peso di eventuali responsabilità patrimoniali. Il futuro di AIMAG sta a cuore a tutti noi e ai cittadini del territorio e, per quanto ci riguarda, non abbiamo pregiudizi a discutere nuovi scenari e strategie, ma in modo trasparente e senza il ricatto di allarmismi che non trovano alcuna giustificazione nei bilanci di AIMAG, che continua a realizzare utili e ha una posizione finanziaria del tutto sostenibile.