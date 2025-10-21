Ammanco alla Fondazione di Modena, dipendente avrebbe dirottato 850mila euro su conti di gioco

Come riporta La Pressa, sarebbe stato quantificato l'ammanco nei conti della Fondazione di Modena che ha portato alla denuncia sporta da parte dell'Ente e alla sospensione di un dipendente, sospettato di essere responsabile di quanto avvenuto. Il dipendente avrebbe, in base alle prime ricostruzioni messe in atto dalla Guardia di Finanza, dirottato circa 850 mila su conti di gioco a sua disposizione: è accusato di appropriazione indebita aggravata da autoriciclaggio.

Sarebbe stata proprio la Guardia di Finanza a dare avvio alle indagini nel luglio scorso, basandosi su approfondimenti su movimentazioni finanziarie anomale, emerse nel corso di verifiche ordinarie. La Fondazione ha depositato in Procura della Repubblica querela nei confronti del dipendente.

