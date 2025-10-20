Sospetta appropriazione di denaro da parte di un dipendente, Fondazione di Modena sporge denuncia

MODENA - La Fondazione di Modena comunica che, "a seguito di verifiche amministrativo-contabili, in data 15/10/2025 è emersa una attività fraudolenta ai danni dell’Ente. Sono stati immediatamente avviati approfondimenti interni, al fine di accertare nel dettaglio la natura e l’entità dei fatti, consistenti in comportamenti messi in atto da un dipendente dell’Ente volti all’appropriazione indebita di somme della Fondazione, che risulta parte lesa. A seguito degli accertamenti, Fondazione ha immediatamente sporto regolare denuncia all’autorità giudiziaria mettendosi a disposizione degli inquirenti.

L’interessato è stato sospeso in via cautelare. Il Consiglio di amministrazione ha già adottato i provvedimenti necessari per tutelare il patrimonio della Fondazione e garantire la piena trasparenza verso le autorità competenti e i propri stakeholder istituzionali. Quanto avvenuto non assume alcun rilievo rispetto alle attività filantropiche e i programmi in corso, che proseguono regolarmente. Nel rispetto dei procedimenti in corso - conclude la Fondazione - non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni fino al completamento delle indagini".