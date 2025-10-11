Andrà a processo il 41enne di Castelfranco Emilia che accoltellò l’ex in strada
CASTELFRANCO EMILIA - Andrà a processo il 41enne di Gaggio, frazione di Castelfranco, che il 4 dicembre 2024 aveva accoltellato l'ex compagna a Guastalla, nel Regiano.
A seguito di perizia psichiatrica, è stato dichiarato in grado di intendere e di volere.
Dovrà rispondere di tentato omicidio con le aggravanti dei futili motivi, della minorata difesa della donna, del legame affettivo, della detenzione di armi fuori casa e di resistenza a pubblico ufficiale.
La vittima, una donna di 45 anni, il giorno della brutale aggressione, aveva accettato l’invito del 41enne, con cui aveva avuto una storia, ad accompagnarlo a fare acquisti a Guastalla.
In macchina era scoppiato un litigio, al culmine del quale lui l’aveva colpita al collo con un coltello da cucina.
Lei era riuscita ad uscire dall'auto, ma lui l’aveva raggiunta continuando a colpirla.
Provvidenziale fu l'intervento di un camionista 22enne veronese di origine bosniaca, Alen Halilovic, che riuscì a salvarla.
Per il suo gesto, il giovane aveva ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano.
L’aggressore in fuga era stato arrestato poche ore dopo sulla Nuova Estense, a Torre Maina, frazione di Maranello.
Leggi anche: Salva donna accoltellata dall’ex, onorificenza per il 21enne Alen Halilovic
- Tragedia nel Reggiano, ragazzino modenese di 13 anni si tuffa nel Secchia e muore annegato
- Andrà a processo il 41enne di Castelfranco Emilia che accoltellò l’ex in strada
- Modena, oltre 200 ragazzi alla giornata zero di “Immagina Città Meticce”
- Bondeno, inaugurato in biblioteca lo “Scaffale” del dialetto
- Codacons: "La scuola primaria deve tornare ad essere un luogo di scoperta, non di compiti"
- Gestione dei rifiuti, Hera e Atersir incontrano gli amministratori pubblici: la raccolta differenziata arriva all'82%
- Pneumatici invernali, da mercoledì 15 ottobre via al cambio gomme
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo