Anno santo e via Romea Imperiale, conferenza a San Possidonio

SAN POSSIDONIO - Sabato 18 ottobre, alle ore 15.00, presso l'auditorium "Principato di Monaco" di San Possidonio, si svolgerà la

conferenza “Anno santo della speranza 2025 - Camminando fino a Roma sulla via Romea Imperiale". L'evento è organizzato dal Comune di San Possidonio insieme all’associazione Via Romea Germanica Imperiale a.p.s. con il patrocinio di Federcammini, Provincia di Modena e Unione

Comuni Modenesi Area Nord.

Interverranno mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena–Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente della CEI e Dario Bondi, presidente

onorario della Via Romea Germanica Imperiale a.p.s., in dialogo con Agnese Zona, assessora ad Ambiente, spazio pubblico e bene comune del Comune di San Possidonio.

Con l’avvicinarsi della conclusione dell’Anno Santo indetto da Papa Francesco, ci si vuole soffermare sul significato del mettersi in cammino, del percorrere le vie di pellegrinaggio, tra passato e presente attraversando storia, cultura, tradizioni, spiritualità e bellezze naturali. La Via Romea Imperiale si inserisce nel sistema delle vie romee germaniche che hanno unito per secoli Germania e Italia; in Italia collega Trento e Roma, attraversando Trentino, Veneto, Lombardia, Emilia, Toscana, Umbria e Lazio. Percorsa da mercanti ed eserciti, ma anche da santi, imperatori e pellegrini – da San Francesco a Matilde di Canossa, fino al Barbarossa – è oggi un cammino culturale tra borghi, città d’arte e natura.

L’incontro sarà anche l’occasione per ripercorrere le otto tappe che l’associazione insieme a diversi comuni situati sulla via tra la pianura e la collina modenese hanno proposto alla scoperta delle meraviglie del fiume Secchia. Per la Bassa modenese la via Romea Imperiale è un’occasione di sviluppo culturale, economico e di promozione territoriale, attraverso la modalità del turismo lento e sostenibile che ha un grande sviluppo in questi ultimi anni.

