Bondeno, la famosa trasmissione “Campanile Sera” rivive in uno spettacolo teatrale
BONDENO (FE) - Ai più giovani, la trasmissione “Campanile Sera” dirà probabilmente poco, ma chi ebbe la fortuna di vederla in televisione, nel lontano 1960, ricorda certamente le imprese della squadra di bondenesi, che diedero battaglia a sei comuni italiani, a suon di quiz e giochi di abilità, in un programma che scrisse la leggenda delle prime trasmissioni televisive della Rai.
Ora, quella celebre e fortunata trasmissione televisiva rivive in uno spettacolo teatrale organizzato da Bracciano Lodi con Edmo Mori, e che andrà in scena in tre diverse esibizioni, dal 24 al 26 ottobre (ore 21) alla sala 2000. «Bondeno ha un ricordo tramandato dalle persone di quel periodo delle appassionanti sfide, nelle quali diede prova di grande preparazione e coesione sbaragliando gli avversari – dice il sindaco Simone Saletti –. Il lavoro di preparazione degli organizzatori dell’evento – prosegue – ha permesso anche di fare luce su alcuni manufatti donati al Comune di Bondeno e in parte dimenticati, nel corso degli anni, allo scopo di rendere più autentica la rappresentazione teatrale».
Il maestro Gianni Cestari ha, inoltre, realizzato un quadro ispirato a quell’evento. In sala ci sarà anche qualcuno dei protagonisti di quelle indimenticabili sfide Tv. L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato dell’iniziativa sarà donato alla Parrocchia “Natività di Maria” di Bondeno. La prenotazione dei propri posti è obbligatoria, contattando la Parrocchia (0532-892340) oppure l’organizzatore Bracciano Lodi (329-4578471).
