Bondeno, taglio del nastro per la nuova filiale dell’agenzia di assicurazioni ferrarese “Il Castello”
BONDENO (FE) - Ha tagliato il nastro sabato 25 ottobre la nuova filiale dell’agenzia di assicurazioni ferrarese “Il Castello”, consolidata realtà ferrarese che ora conta un punto vendita anche a Bondeno in via Turati, 12.
Il fondatore Luca Tumiati, con il socio Luca Bendoni e con Sara Vandelli, hanno scelto di operare in continuità con la precedente e storica “Tassi Assicurazioni” di Laura Naldi, ora in pensione ma legata ai nuovi gestori da un lungo rapporto di amicizia.
«Un sincero in bocca al lupo per la nuova avventura – ha detto il sindaco, Simone Saletti, presente all’inaugurazione assieme all’assessora Ornella Bonati –. Fa molto piacere vedere ancora una volta persone che con convinzione scelgono di portare investimenti a Bondeno. Si tratta senza dubbio di un ulteriore segnale positivo e incoraggiante per il territorio».
Il Castello, agenzia plurimandataria e per questo in grado di operare con più compagnie assicurative, gestisce le polizze dirette ai privati cittadini, dalla casa all’auto e molto altro ancora, ma opera anche nel settore della consulenza alle imprese.
