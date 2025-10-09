Calcio, Coppa Prima Categoria: il Cavezzo batte la Mirandolese ai rigori, Pol. Nonantola ok contro il Ravarino
di Simone Guandalini - Nella serata di ieri, mercoledì 8 ottobre, si sono disputate le gare valide per i trentaduesimi di finale della Coppa Emilia di Prima Categoria. Per quanto riguarda le formazioni della Bassa modenese, il Cavezzo ha superato ai calci di rigore la Mirandolese, dopo che la partita, riedizione del derby della Bassa andato in scena anche nell'ultimo turno di campionato del Girone D di Prima Categoria, era terminata anche in questo caso, così come domenica, sul punteggio di 2-2 (in gol per il Cavezzo Gandini e Gavioli e per la Mirandolese Cavicchioli, autore di una doppietta). La Pol. Nonantola ha, invece, battuto 2-0 il Ravarino: a cinque minuti dalla fine Mollicone ha portato avanti la formazione nonantolana procurandosi e realizzando un rigore. Gli ospiti si sono gettati in avanti per cercare il gol del pari, ma al 90′ De Luca, su assist di testa di Mollicone, ha siglato il 2-0 che ha chiuso il match.
Coppa Emilia Prima Categoria, risultati trentaduesimi di finale: Modenese - Pol. Campeginese 6-4 d.c.r., Appennino 2000 - Anzolavino 1-2, Borgonovese - Pianellese 1-0, Pontelagoscuro - Olimpia Quartesana 8-3, Castel del Rio - Fontanelice 1-2, Cavezzo - Mirandolese 5-3 d.c.r., Collinello - Due Emme 1992 4-5, Colombaro - Polinago 0-3, Valsa Savignano - Spilamberto 0-3, Fognano - Atletico Bibbiano 2-3, Fosso Ghiaia - Savio 5-6 d.c.r., Guastalla - Daino Santa Croce 3-0, Juventus Club Parma - Viadana 1-4, Lugagnanese - Alsenese 0-1, Modigliana - Edelweiss Jolly 2-1, Pol. Nonantola - Ravarino 2-0, Novellara Sportiva - Pol San Damaso 0-1, Pianta - Meldola 2-5, Portuense Etrusca - Copparo 0-1, Real Fusignano 2009 - Reno Molinella 1911 1-2, Real Sala Braganza - Polisportiva Il Cervo 1-4, Real Salabolognese - Crevalcore 1-0, Rumagna - Gatteo 5-2, S. Lazzaro a Farnesiana - Fidenza 4-5 d.c.r, San Vittore - San Bartolo Gabicce Mare 4-0, Sarmatese - Ziano 1-3, Savarna - Erika Lavezzola 7-8 d.c.r., Savena Calcio - Sporting Vado 5-4 d.c.r., Solignano - Valtarese Calcio 1-0, Sporting Airone - Basca 2002 7-4 d.c.r., Torconca Cattolica - Victoria 5-3 d.c.r., United Albinea - Boca Barco 2-0.
