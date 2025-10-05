Calcio, Promozione e Prima Categoria: il Medolla San Felice vince lo scontro diretto con il Castellarano. 2-2 nel derby tra Mirandolese e Cavezzo

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria:

Promozione

Nella sesta giornata del Girone B di Promozione, la capolista Medolla San Felice non interrompe la propria marcia nemmeno nello scontro diretto contro il Castellarano: la formazione della Bassa modenese si impone 2-0 davanti al proprio pubblico grazie ad una doppietta del solito Adusa, che segna un gol per tempo, e si conferma in vetta alla classifica a +1 sulla Sanmichelese, che però ha già osservato il proprio turno di riposo. Finisce ko la Virtus Camposanto, che cade 1-0 sul campo dello United Carpi e si trova ora in zona playout: decide il match una rete di Nadiri al 75'. La Solierese, trova, invece, il primo successo stagionale, battendo 0-2 il fanalino di coda Casalgrande: primo tempo intenso, nel quale i gialloblù riescono a pervenire al vantaggio grazie al gol di Vaccari al 40'. Nella ripresa, la Solierese legittima il punteggio trovando il bis con Giannelli al 60′. La Pieve Nonantola pareggia, infine, 1-1 nel match casalingo contro il Montombraro e sale a quota 2 punti in classifica, pur rimanendo al penultimo posto: succede tutto nel recupero del secondo tempo, Sghedoni al 96' risponde per i granata al vantaggio degli ospiti, firmato Hinek al 91'.

Promozione, Girone B, risultati giornata 6: Maranello - Masone 0-1, Casalgrande - Solierese 0-2, Castelnuovo - Sanmichelese 1-3, La Pieve Nonantola - Montombraro 1-1, Medolla San Felice - Castellarano 2-0, Polisportiva Virtus Correggio - Baiso Secchia 0-1, Sporting Scandiano - Riese 2-3, United Carpi - Virtus Camposanto 1-0.

Promozione, Girone B, classifica: Medolla San Felice 16, Sanmichelese 15, Masone 13, United Carpi 13, Castellarano 11, Sporting Scandiano 9, Riese 8, Baiso Secchia 7, Montombraro 6, Castelnuovo 6, Solierese 5, Virtus Camposanto 5, Sammartinese 5, Maranello 5, Pol. Virtus Correggio 4, La Pieve Nonantola 2, Casalgrande 0.

Prima Categoria

Nella quarta giornata del Girone D di Prima Categoria, finiscono entrambi in parità i due derby della Bassa modenese in programma: 2-2 tra Mirandolese e Cavezzo e 1-1 tra Vis San Prospero e Rivara. La Mirandolese interrompe la propria corsa dopo tre successi consecutivi e abbandona la vetta della classifica occupata in solitaria dall'Atletico Spm, ora a +2 sulla formazione della Bassa. La Mirandolese si porta sul doppio vantaggio con i gol di El Madi e Grillenzoni, ma il Cavezzo riesce a trovare il pari grazie alle marcature di Ronchetti ed El Hamriti. Il Rivara, adesso quinto in classifica, ha, invece, impattato sull'1-1 contro la Vis San Prospero che porta così a casa il primo punto stagionale. All 8’ Ceci, con una bella girata, porta in vantaggio la Vis San Prospero, mentre all'11’ Bacchiega, su rigore, pareggia i conti. Finisce in parità, sul risultato di 2-2, anche il match tra Junior Finale e Pol. Nonantola: avanti 2-0 grazie a i gol di Ferri e Carpeggiani, quest'ultimo su rigore, la formazione finalese viene raggiunta dalle marcature di Romagnoli su rigore e Trenti. Il Ravarino, invece, passa 2-1 contro lo Spilamberto: Cotti e Gozzi ribaltano l'iniziale vantaggio dello Spilamberto, firmato Tedeschi.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 4: Mirandolese - Cavezzo 2-2, Vis San Prospero - Rivara 1-1, Valsa Savignano - Fiorano 1-1, Junior Finale - Pol. Nonantola 2-2, Lama 80 - Colombaro 2-3, Pgs Smile - Polinago 0-3, Ravarino - Spilamberto 2-1, Solignano - Atletico Spm 0-3.

Prima Categoria, Girone D, classifica: Atletico Spm 12, Mirandolese 10, Polinago 9, Fiorano 8, Rivara 8, Valsa Savignano 7, Colombaro 7, Lama 80 6, Ravarino 5, Pol. Nonantola 4, Spilamberto 3, Pgs Smile 3, Cavezzo 2, Junior Finale 2, Vis San Prospero 1, Solignano 1.

TABELLINO VIS SAN PROSPERO-RIVARA 1-1



V.S.PROSPERO: Galeazzi, Pellacani (84’ Malpighi), Malavasi (Ouagua), Carelli, Lamore (cap), El Hatmi, Del Villano (67’ De Marino), Battipaglia (80’ Vezzali), Ceci, Di Clemente, Federico (60’ Pagano). A disp: Malagutti, Savoia, BisiBergamaschi. All: Pizzo



RIVARA: Benetti, Poletti (83’ Luppi R), Adsaoui (88’ Golinelli), Luppi M.(cap), Facchini, Cappuccio, Zacchi (73’ Paganelli), Gasparini, Malagoli (63’ Massarenti), Bacchiega, Negrelli (86’ Balboni). A disp: Pratissoli, Vacchi, Braghiroli, Masiello. All: Bergamaschi



MARCATORI: 8’ Ceci, 11’ Bacchiega (rig)



AMMONITI: 52’ Federico, 62’ Lamore, 85’ Negrelli, 93’ Gasparini



ARBITRO: Alessia Stanzani

LEGGI ANCHE: