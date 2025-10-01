Calcio, Serie B: Modena fermato sullo 0-0 sul campo della Carrarese
Prosegue l’imbattibilità del Modena, che dal “Dei Marmi” di Carrara portano a casa un buon punto in un match dalle poche occasioni da gol che termina a reti inviolate (0-0). I canarini rimangono in vetta alla classifica del campionato cadetto, ma vengono agganciati al primo posto, a quota 14 punti, dal Frosinone, vittorioso contro il Cesena.
In apertura di gara Finotto taglia alle spalle di Dellavalle e riceve palla a tu per tu con Chichizola, che esce al limite dell’area e lo mura. Il primo tempo scorre via in grande equilibrio senza occasioni. Super intervento di Chichizola al 58': Finotto incrocia con il mancino e il n°1 gialloblù vola smanacciando in corner. Al 69' Gerli crossa per Gliozzi, che ci prova di testa senza trovare la porta. Nel finale il Modena ci prova con qualche traversone insidioso ma la sfida si chiude a reti bianche.
IL TABELLINO
Carrarese-Modena 0-0
CARRARESE: Bleve, Ruggeri, Imperiale, Illanes, Zanon (34’ st Bouah), Zuelli, Schiavi (34’ st Rubino), Cicconi, Bozhanaj (22’ st Hasa), Finotto (39’ st Torregrossa), Abiuso (22’ st Sekulov). A disposizione: Fiorillo, Oliana, Belloni, Melegoni, Distefano, Calabrese, Parlanti. Allenatore: Calabro.
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Dellavalle, Zampano, Magnino (37’ st Sersanti), Gerli, Pyyhtia (1’ st Santoro), Zanimacchia (17’ st Cotali), Defrel (17’ st Di Mariano), Mendes (17’ st Gliozzi). A disposizione: Bagheria, Cauz, Nieling, Nador, Ponsi, Massolin, Caso. Allenatore: Sottil.
Ammoniti: 29’ pt Dellavalle (M), 43’ pt Pyyhtia (M), 47’ pt Schiavi (C), 3’ st Tonoli (M), 9’ st Magnino (M), 11’ st Illanes (C).
