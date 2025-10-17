Carpi accende i riflettori sulla solidarietà: domenica 19 ottobre sfilata di moda e pranzo conviviale di Fondazione ANT

CARPI - Domenica 19 ottobre 2025, a partire dalle ore 12,30, il Circolo Guerzoni di Carpi ospiterà un evento speciale che unisce moda e beneficenza: la sfilata organizzata dalla Delegazione di Modena di Fondazione ANT, con la preziosa collaborazione delle Volontarie di Carpi.

L’iniziativa nasce per coinvolgere la comunità in un gesto concreto di solidarietà, a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore – che da oltre 45 anni rappresentano il cuore della missione di Fondazione ANT – e delle visite di prevenzione oncologica gratuite in programma per la Città di Carpi nel 2026. L’evento, aperto al pubblico, vuole essere un momento di partecipazione e condivisione, per promuovere insieme i valori di cura, prevenzione e solidarietà che guidano da sempre l’impegno di ANT.

La passerella proporrà abiti e accessori provenienti dai Charity Point “da Cuore a Cuore”, la rete solidale di ANT attiva in tutta Italia. Ogni capo e ogni oggetto racconta una storia, un valore e un’anima. Abiti vintage: pezzi unici, oggetti di artigianato donati da aziende e privati. Una sfilata in cui estetica ed etica si incontrano, trasformando la moda in un gesto di cura, vicinanza e amore.

Durante il pranzo conviviale, i presenti potranno assistere alla sfilata di moda solidale, vivendo un momento unico di bellezza e condivisione in un clima accogliente e partecipato.

La giornata sarà resa ancora più speciale dall’estrazione dalla lotteria solidale, l’estrazione di premi esclusivi.

L’evento è aperto al pubblico. Un appuntamento pensato per coinvolgere la comunità in un gesto concreto di solidarietà, a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore, che da oltre 45 anni rappresentano il cuore della missione di Fondazione ANT e delle visite di prevenzione oncologica gratuite in programma per la Città di Carpi nel 2026

Sarà una giornata ricca di emozioni, musica e bellezza, ma soprattutto un’occasione per contribuire con la propria presenza a un progetto di solidarietà che nasce dal cuore e arriva dove c’è più bisogno.

Per informazioni:

Fondazione ANT – Delegazione di Modena

Tel. 059 238181

[email protected]

