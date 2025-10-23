Carpi, Campogalliano, Soliera, Novi e Unione Terre d’Argine, la cittadinanza partecipa alla revisione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
CARPI, CAMPOGALLIANO, SOLIERA, NOVI DI MODENA - I Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, insieme all’Unione delle Terre d’Argine, hanno avviato il percorso di aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti, documento fondamentale per garantire trasparenza, correttezza e integrità nell’azione amministrativa. Prima dell’approvazione definitiva del nuovo Codice viene aperta una fase di consultazione pubblica, rivolta a dipendenti, organizzazioni sindacali, ordini professionali, associazioni di categoria e, più in generale, a tutti i cittadini e soggetti interessati (in coerenza con quanto previsto dall’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001). L’obiettivo è raccogliere osservazioni, proposte e suggerimenti utili a migliorare il testo del Codice, rendendolo il più possibile condiviso e aderente ai valori del servizio pubblico. Le osservazioni potranno essere trasmesse dal 23 ottobre al 12 novembre esclusivamente tramite i moduli online predisposti per ogni Ente:
-
Campogalliano: https://utda.it/codice-
dipendenti-Campogalliano
-
-
Novi di Modena: https://utda.it/codice-
dipendenti-Novi
-
-
Unione delle Terre d’Argine: https://utda.it/codice-
dipendenti-Unione
Le proposte pervenute entro la scadenza saranno valutate e, se accolte, contribuiranno alla stesura del testo definitivo del nuovo Codice di comportamento, che verrà approvato nei prossimi mesi dai rispettivi Consigli degli Enti dell’Unione. Per chiarimenti o informazioni aggiuntive è possibile scrivere all’indirizzo email dedicato: consultazionecodice@
