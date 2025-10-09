Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
09 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Carpi > Carpi, furto nel parcheggio di un supermercato: tre uomini arrestati dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento

Carpi, furto nel parcheggio di un supermercato: tre uomini arrestati dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento

|9 Ottobre 2025 | In Primo Piano, | Novi, | Soliera, | Carpi

CARPI - La Polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto tre cittadini italiani di 24, 26 e 41 anni, residenti nella provincia di Reggio Emilia, per il reato di furto con destrezza in concorso. Nella mattinata di ieri, mercoledì 8 ottobre, intorno alle ore 11, una pattuglia della Squadra Volante è stata fermata da un uomo nei pressi del parcheggio di un supermercato in via Guastalla, dove poco prima una signora aveva subito il furto della propria borsa, appoggiata sul sedile dell’auto, da parte di tre uomini che si erano poi dati alla fuga a bordo di un veicolo.

Gli agenti si sono messi subito alla ricerca dell’auto segnalata, che è stata intercettata in via dell’Industria. Alla vista della Polizia, il conducente ha accelerato, attuando manovre pericolose al fine di eludere il controllo; durante la fuga, i tre hanno lanciato dal finestrino un cellulare, successivamente recuperato e riconosciuto quale provento del furto. L’inseguimento è proseguito fino all’altezza della SS486, dove i tre fuggitivi hanno abbandonato il veicolo per proseguire la fuga a piedi. Grazie all’intervento di un’altra pattuglia dell’Ufficio Anticrimine, gli agenti sono riusciti a raggiungerli e a bloccarli nelle campagne adiacenti l’autostrada.

Nella loro disponibilità sono stati rinvenuti la borsa, contenente documenti, denaro ed effetti personali, sottratta alla signora nel parcheggio del supermercato, oltre ad alcune carte di pagamento senza intestazione, sottoposte a sequestro per accertamenti. All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 41enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Reggio Emilia e per gli altri due indagati l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La posizione dei tre uomini è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’eventuale adozione di idonee misure di prevenzione.

LEGGI ANCHE:

 

Ultim’ora

Notizie del giorno

Cavezzo, prosegue la manutenzione di verde, cartelli stradali, tombini e segnaletica orizzontale
Lavori in corso
Cavezzo, prosegue la manutenzione di verde, cartelli stradali, tombini e segnaletica orizzontale
Interventi eseguiti dai cantonieri comunali, coordinati dal personale dell’Ufficio Manutenzioni
Carpi, furto nel parcheggio di un supermercato: tre uomini arrestati dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento
Cronaca
Carpi, furto nel parcheggio di un supermercato: tre uomini arrestati dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento
Avevano rubato una borsa, lasciata da una signora sul seggiolino della propria auto
All'ospedale di Mirandola la nuova tecnologia ecocardiografica di ultima generazione donata da Pfizer
Le novità per la salute
All'ospedale di Mirandola la nuova tecnologia ecocardiografica di ultima generazione donata da Pfizer
Dotato di intelligenza artificiale, il software consente di automatizzare le misurazioni, migliorare la qualità delle immagini ecografiche e rendere più efficiente il flusso di lavoro
Mirandola, il "Leoni Karate Team" inaugura la sua nuova casa all'ex bocciofila
Taglio del nastro
Mirandola, il "Leoni Karate Team" inaugura la sua nuova casa all'ex bocciofila
La cerimonia di avvio del nuovo anno sportivo, nella struttura riqualificata a "Casa del Karate" e attrezzata con un tatami, si è svolta ieri, 8 ottobre
Quasi 9 kg di sostanze stupefacenti in auto e altri 5 kg in casa, in carcere tre uomini e una donna
Cronaca
Quasi 9 kg di sostanze stupefacenti in auto e altri 5 kg in casa, in carcere tre uomini e una donna
Sequestrati anche 3.500 euro in contanti, probabilmente frutto dell'attività di vendita della droga
Obesity Day, venerdì 10 ottobre consulenze e visite al Grandemilia
Salute
Obesity Day, venerdì 10 ottobre consulenze e visite al Grandemilia
Pediatri, dietisti e chinesiologi del Policlinico e dell’Azienda USL di Modena a disposizione dalle 10 alle 19
Concordia, anziana truffata e derubata di gioielli del valore di oltre 20mila euro
Cronaca
Concordia, anziana truffata e derubata di gioielli del valore di oltre 20mila euro
Una donna si è presentata presso la sua abitazione dicendo di essere in contatto con la figlia e di dover portare i monili in banca per assicurarli
Finale Emilia, FdI: "La Regione prenda posizione sul futuro della discarica dopo il verbale di Arpae"
Politica
Finale Emilia, FdI: "La Regione prenda posizione sul futuro della discarica dopo il verbale di Arpae"
A chiederlo è un'interrogazione dei consiglieri regionali Ferdinando Pulitanò ed Annalisa Arletti
Sperona una macchina e si dà alla fuga, automobilista fermato grazie ad un camionista
Cronaca
Sperona una macchina e si dà alla fuga, automobilista fermato grazie ad un camionista
L'uomo alla guida del mezzo pesante si è visto superare da un'auto visibilmente danneggiata, quindi si è annotato la targa e ha avvertito la Polizia Locale di Modena, poi intervenuta
Debutta "Platea", il nuovo festival di teatro partecipato a Mirandola e San Prospero
Vestiti, usciamo
Debutta "Platea", il nuovo festival di teatro partecipato a Mirandola e San Prospero
Primo appuntamento sabato 11 ottobre con "Pettegolezzi a Mirandola… e altre storie fantastiche", una passeggiata teatralizzata per il centro della città
Uccide la moglie e si toglie la vita, l'Associazione Casa delle Donne: "Violenza non risparmia le donne anziane"
L'osservazione
Uccide la moglie e si toglie la vita, l'Associazione Casa delle Donne: "Violenza non risparmia le donne anziane"
"I dati disponibili in questo ambito sono pochissimi e l’isolamento sociale rende ancora più difficile l’emersione del fenomeno" si legge nella nota stampa
Calcio, Coppa Prima Categoria: il Cavezzo batte la Mirandolese ai rigori, Pol. Nonantola ok contro il Ravarino
I risultati
Calcio, Coppa Prima Categoria: il Cavezzo batte la Mirandolese ai rigori, Pol. Nonantola ok contro il Ravarino
I risultati delle gare che si sono disputate ieri, mercoledì 8 ottobre
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Eva Grimaldi a La volta buona: "Ho rischiato la vita per rifare il seno"
Eva Grimaldi a La volta buona: "Ho rischiato la vita per rifare il seno"
Mare, Urso: "Rimuoveremo distorsioni Green Deal su Ets e FuelEu"
Mare, Urso: "Rimuoveremo distorsioni Green Deal su Ets e FuelEu"
Formazione, Stem women congress 2025, il 15 ottobre tappa finale a Milano
Formazione, Stem women congress 2025, il 15 ottobre tappa finale a Milano
Dovbyk: "I due rigori sbagliati in Roma-Lilla? Mi pento di non aver tirato anche il terzo"
Dovbyk: "I due rigori sbagliati in Roma-Lilla? Mi pento di non aver tirato anche il terzo"
Malattie rare: Sla, seminario 'Linguaggi della cura' per usare le parole come terapia
Malattie rare: Sla, seminario 'Linguaggi della cura' per usare le parole come terapia
Fedez annuncia il suo primo libro: titolo, copertina e significato
Fedez annuncia il suo primo libro: titolo, copertina e significato
Settembre 2025 il terzo più caldo della storia
Settembre 2025 il terzo più caldo della storia
Giustizia, Sisto: "Regole chiare possono aiutare imprese italiane"
Giustizia, Sisto: "Regole chiare possono aiutare imprese italiane"
Djokovic vola in semifinale a Shanghai: Nole più 'vicino' al titolo 101 in carriera
Djokovic vola in semifinale a Shanghai: Nole più 'vicino' al titolo 101 in carriera
Milan-Como in Australia, Adani attacca: "E il rispetto per la gente dov'è?"
Milan-Como in Australia, Adani attacca: "E il rispetto per la gente dov'è?"
Sciopero a Roma domani 10 ottobre, a rischio mezzi Atac: orari e fasce di garanzia
Sciopero a Roma domani 10 ottobre, a rischio mezzi Atac: orari e fasce di garanzia
Nobel per la Pace 2025, pressing finale per il premio a Trump: che chance ha di vincere?
Nobel per la Pace 2025, pressing finale per il premio a Trump: che chance ha di vincere?
Rai, "grave condotta Floridia su Sechi, Parlamento intervenga": lettera maggioranza in Vigilanza a La Russa
Rai, "grave condotta Floridia su Sechi, Parlamento intervenga": lettera maggioranza in Vigilanza a La Russa
Dal 16 al 19 ottobre torna il festival 'Romadiffusa'
Dal 16 al 19 ottobre torna il festival 'Romadiffusa'
Medvedev, crampi e litigi con il giudice di sedia: che show a Shanghai
Medvedev, crampi e litigi con il giudice di sedia: che show a Shanghai
Iacchetti e l'accordo su Gaza: "Molti dubbi su questa tregua, mi spiace ma per ora non ci credo"
Iacchetti e l'accordo su Gaza: "Molti dubbi su questa tregua, mi spiace ma per ora non ci credo"
Pro-Pal, Scurria (Fdi): "Segre convocherà Commissione contro l'antisemitismo"
Pro-Pal, Scurria (Fdi): "Segre convocherà Commissione contro l'antisemitismo"
L'ex negoziatore di Shalit: "Momento storico, siamo a fine guerra Gaza. Trump merita il Nobel"
L'ex negoziatore di Shalit: "Momento storico, siamo a fine guerra Gaza. Trump merita il Nobel"
Infantino: "Milan-Como in Australia? Situazione da regolamentare"
Infantino: "Milan-Como in Australia? Situazione da regolamentare"
Sanità, legge obesità, appello Fiao: "Garantire ai pazienti dignità e accesso terapie"
Sanità, legge obesità, appello Fiao: "Garantire ai pazienti dignità e accesso terapie"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

SALUTE

Sanità: per conti in rosso, nasce task force per tutelare farmacie, strutture e professionisti
Sanità: per conti in rosso, nasce task force per tutelare farmacie, strutture e professionisti
Chirurgia, Docimo (Sic): "Con crisi vocazione giovani a rischio 4 mln interventi"
Chirurgia, Docimo (Sic): "Con crisi vocazione giovani a rischio 4 mln interventi"
Ddl Semplificazioni, Uap denuncia: "Rischio deregulation diagnostica"
Ddl Semplificazioni, Uap denuncia: "Rischio deregulation diagnostica"
Manovra, Associazione immunodeficienze primitive: "Agire su plasmaderivati"
Manovra, Associazione immunodeficienze primitive: "Agire su plasmaderivati"
Malattia di La Peyronie, in Italia trattamento a base acido ialuronico in fase acuta
Salute, firmata la convenzione tra Guardia di Finanza Lazio e Policlinico Campus Bio-Medico
Salute, firmata la convenzione tra Guardia di Finanza Lazio e Policlinico Campus Bio-Medico
Festival della salute mentale Ro.Mens, premi per la fotografia a Michele Coccioli e per la musica a Jmii
Festival della salute mentale Ro.Mens, premi per la fotografia a Michele Coccioli e per la musica a Jmii
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Clair Obscur: Expedition 33 a quota 5 milioni di copie, update in arrivo
    Clair Obscur: Expedition 33 a quota 5 milioni di copie, update in arrivo
    Lavoro, Angeleri (Assosoftware): "Fabbrica software volano crescita, possibili 500mila occupati"
    Lavoro, Angeleri (Assosoftware): "Fabbrica software volano crescita, possibili 500mila occupati"
    Il regista di Mad Max e l'IA nel cinema: "Non possiamo fermare l'onda"
    Il regista di Mad Max e l'IA nel cinema: "Non possiamo fermare l'onda"
    MSI Titan 18 HX A14VHG: la recensione
    MSI Titan 18 HX A14VHG: la recensione
    Vittori hypercar ibrida: debutto a Miami con Pininfarina
    Vittori hypercar ibrida: debutto a Miami con Pininfarina
    Renault Twingo E-Tech Electric debutta in Italia
    Renault Twingo E-Tech Electric debutta in Italia
    IVECO Group inaugura la nuova pista prove di Ulm
    IVECO Group inaugura la nuova pista prove di Ulm
    Ferrari e-Vortex, il nuovo tracciato di collaudo a Fiorano
    Ferrari e-Vortex, il nuovo tracciato di collaudo a Fiorano
    Aprilia RSV4 X-GP sold out in 14 giorni: successo mondiale
    Aprilia RSV4 X-GP sold out in 14 giorni: successo mondiale
    Il noleggio cresce e conquista il 27% del mercato nel terzo trimestre 2025
    Il noleggio cresce e conquista il 27% del mercato nel terzo trimestre 2025
    Dacia Hipster Concept: democratica ed elettrica
    Dacia Hipster Concept: democratica ed elettrica
    Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e valore in un crossover ibrido
    Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e valore in un crossover ibrido

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Curiosità

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

    chiudi