Quasi 9 kg di sostanze stupefacenti in auto e altri 5 kg in casa, in carcere tre uomini e una donna

MODENA - Nella notte del 6 ottobre, i Carabinieri di Modena hanno arrestato in flagranza di reato cinque cittadini nigeriani, 3 uomini e 2 donne, di età compresa tra i 29 e i 47 anni. L'attività ha avuto inizio con il controllo di un'auto sospetta in via Emilia Ovest, a Modena: a bordo della vettura sono stati identificati una donna di 29 anni e un uomo di 36 anni.

Durante la perquisizione, nel bagagliaio dell'auto, all'interno di un borsone per delivery, sono stati ritrovati 8,7 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 487 ovuli di eroina, 78 ovuli e 3 scaglie di cocaina e 4 pietre di metanfetamina. Successivamente, i Carabinieri hanno esteso le ricerche ad un'abituazione situata sempre in via Emilia Ovest. luogo dal quale la donna era stata vista uscire poco prima del controllo.

Nell'appartamento sono stati identificati altri 3 cittadini nigeriani, 2 uomini di 47 anni e una donna di 31 anni, e sequestrati altri 5 kg circa di sostanze stupefacenti, precisamente 131 ovuli, 13 dosi termosaldate ed una busta contenente polvere di eroina, oltre ad 82 ovuli e 6 scaglie di cocaina. Nell'abitazione è stato anche trovato un quaderno con annotazioni riconducibili molto probabilmente alla contabilità dell'attività di spaccio delle sostanze stupefacenti. L'operazione ha consentito anche il sequestro di circa 3.500 euro in contanti.

Gli arrestati, su disposizione della Procura di Modena, sono stati portati alla Casa Circondariale di Modena. Nella giornata di ieri, mercoledì 8 ottobre, in seguito all'udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere per 4 degli indagati, mentre l'altra persona, la donna di 31 anni, è stata rimessa in libertà, avendo il Giudice ritenuto, dopo l'interrogatorio e le risposte dell'indagata, non confermati i gravi indizi di colpevolezza nei confronti della stessa.

