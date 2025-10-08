Carpi, giovedì 9 ottobre fontana verde per la sindrome Pans/Pandas

CARPI - Giovedì 9 ottobre, all’imbrunire, la fontana che si trova nei Giardini del Teatro Comunale di Carpi si illuminerà di verde in occasione della Giornata mondiale della sindrome Pans/Pandas, che colpisce i bambini, sostenuta in Italia dall’associazione Genitori Pans/Pandas Bge.

Le sindromi Pans (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) e Pandas (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal infections) sono condizioni infiammatore che colpiscono il sistema nervoso centrale in età evolutiva, scatenando sintomi neuropsichiatrici a esordio acuto. Un bambino, apparentemente sano, può manifestare da un giorno all’altro gravi disturbi ossessivo-compulsivi, tic vocali e motori, fobie alimentari, ansia intensa, regressioni comportamentali, difficoltà cognitive e motorie, crisi di rabbia e altri sintomi analoghi. Alla base vi è un processo immunologico e neuroinfiammatorio, spesso innescato da infiammazioni comuni come lo Streptococco beta emolitico del gruppo A.

La diagnosi precoce e le cure tempestive sono fondamentali, ma in Italia la sindrome non è ancora pienamente riconosciuta. Con il motto “Il tempo adesso” e l’adesione alla campagna internazionale di sensibilizzazione le famiglie vogliono sensibilizzare tutta la cittadinanza con una luce verde “fragile come un bambino ma forte come la speranza” e chiedono il riconoscimento di queste sindromi e l’accesso a cure adeguate per tutti.

