Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti

MODENA - Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2.060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, alla Casa Circondariale di Modena entreranno in servizio 56 agenti, 42 uomini e 14 donne. A queste nuove unità si aggiungerà un commissario che entrerà in servizio una volta completato il periodo di tirocinio.

“Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo lontano. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità”, dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove.