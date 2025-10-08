Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti
MODENA - Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2.060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, alla Casa Circondariale di Modena entreranno in servizio 56 agenti, 42 uomini e 14 donne. A queste nuove unità si aggiungerà un commissario che entrerà in servizio una volta completato il periodo di tirocinio.
“Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo lontano. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità”, dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove.
“Queste nuove assunzioni certificano ancora una volta l’inversione di rotta del Governo Meloni rispetto alla grave negligenza di chi ci ha preceduto. Queste nuove assegnazioni sapranno alleviare le sofferenze che gli agenti di Polizia Penitenziaria vivono ogni giorno all’interno delle carceri italiane. Ringrazio il Sottosegretario Delmastro per il suo impegno costante verso la Polizia Penitenziaria, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio”, dichiara il senatore FdI Michele Barcaiuolo.
-
Carcere Modena. Garante regionale e garante comunale dei detenuti: “Intervenire sul problema suicidi”
- Furto nella notte in un bar, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato
- Sei lavoratori in nero scoperti in un risto-bar nel modenese
- Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti
- Giornate Fai d'Autunno, a Modena visite a Palazzo Ducale, Orto botanico e Chiesa di San Vincenzo. A Pavullo alla Riserva di Sassoguidano
- Modena, riqualificazione dell’area verde di via Anderlini con un contributo della Regione
- Abusi su ragazze minorenni, chiesti 10 anni per un allenatore di pallavolo modenese
- Carpi, scontro tra auto e bici in via Nuova Ponente: grave una donna di 31 anni
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre