Carpi, l’11 ottobre Matteo Caccia al Campo di Fossoli con “Orazio live”
CARPI - In un luogo nel quale ogni pietra custodisce memoria, Matteo Caccia porterà le voci del presente. ‘Orazio Live – Più cose in cielo e in terra’ è lo spettacolo teatrale che si svolgerà sabato 11 ottobre, alle ore 17.30 a Carpi, nel Campo di Fossoli, nell’ambito della rassegna Tramonto a Fossoli. L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria al seguente link: https://bit.ly/4nA64h7. Accompagnato dalla fisarmonica di Giulia Bertasi, Caccia, tra i più noti e apprezzati storyteller italiani, porterà avanti una narrazione costruita intorno all’attualità del giorno che, in questo spazio sospeso tra passato e presente, troverà risonanze particolari. Perché il metodo di “Orazio Live” è questo: partire da una notizia e lasciarla risuonare in un arcipelago di storie, ordinarie e straordinarie, capaci di aprire prospettive inattese. E quale contesto migliore, se non il Campo di Fossoli, per rendere la cronaca uno spunto di riflessione
Con “Orazio”, il podcast quotidiano de Il Post, Caccia ha conquistato un pubblico fedele e trasversale. Portarlo dal digitale al palcoscenico, e farlo proprio al Campo di Fossoli, significa dare corpo a quello sguardo: rigoroso, umano, curioso; creare un dialogo tra le urgenze del presente e la necessità della memoria, senza retorica. Con la voce di Caccia e la fisarmonica dal vivo di Giulia Bertasi – fisarmonicista e compositrice che porterà in scena un contrappunto musicale raffinato ed evocativo – lo spettacolo diventerà un mosaico di racconti che, allontanandosi dal punto di partenza, restituiranno intensità e nuove chiavi di lettura. Narrazione pura che, al tramonto, in questo luogo che non dimentica e non lascia indifferenti, acquisterà un significato ancora più profondo.
I PROTAGONISTI:
Dalla radio (Radio2, Radio 24) al podcasting (La Piena, Il meccanico dei narcos, Oltre il confine), dalla narrativa ai progetti per Audible, fino alla docenza alla scuola Holden, Matteo Caccia ha costruito una carriera all’insegna della capacità di trasformare esperienze personali in racconti universali.
Fisarmonicista e compositrice, Giulia Bertasi è attiva nel teatro e nella musica contemporanea, collabora con attori e registi come Ottavia Piccolo, Cesar Brie e Serena Sinigaglia. Ha firmato colonne sonore per podcast e spettacoli teatrali e porta sul palco di “Orazio Live” un contrappunto musicale raffinato ed evocativo.
- Statue in bronzo rubate al cimitero urbano di Carpi, saranno installate telecamere
- Cavezzo, Turco: "Amministrazione, un primo bilancio: condivisione pari a zero o per pochi intimi"
- Carpi, l’11 ottobre Matteo Caccia al Campo di Fossoli con "Orazio live"
- Tennis Carpi, il trofeo Abita a Mantovani e Pedrazzi. Numeri record per la scuola di avviamento
- Giornata nazionale della psicologia, a Modena il seminario "La psiche tra salute e malattia"
- Finale Emilia, venerdì 10 ottobre interruzione dell'energia elettrica in alcune vie
- Nasce Ferrari e-Vortex, nuovo circuito di collaudo vicino alla pista di Fiorano
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
- Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli