Carpi, l’11 ottobre Matteo Caccia al Campo di Fossoli con “Orazio live”

CARPI - In un luogo nel quale ogni pietra custodisce memoria, Matteo Caccia porterà le voci del presente. ‘Orazio Live – Più cose in cielo e in terra’ è lo spettacolo teatrale che si svolgerà sabato 11 ottobre, alle ore 17.30 a Carpi, nel Campo di Fossoli, nell’ambito della rassegna Tramonto a Fossoli. L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria al seguente link: https://bit.ly/4nA64h7. Accompagnato dalla fisarmonica di Giulia Bertasi, Caccia, tra i più noti e apprezzati storyteller italiani, porterà avanti una narrazione costruita intorno all’attualità del giorno che, in questo spazio sospeso tra passato e presente, troverà risonanze particolari. Perché il metodo di “Orazio Live” è questo: partire da una notizia e lasciarla risuonare in un arcipelago di storie, ordinarie e straordinarie, capaci di aprire prospettive inattese. E quale contesto migliore, se non il Campo di Fossoli, per rendere la cronaca uno spunto di riflessione

Con “Orazio”, il podcast quotidiano de Il Post, Caccia ha conquistato un pubblico fedele e trasversale. Portarlo dal digitale al palcoscenico, e farlo proprio al Campo di Fossoli, significa dare corpo a quello sguardo: rigoroso, umano, curioso; creare un dialogo tra le urgenze del presente e la necessità della memoria, senza retorica. Con la voce di Caccia e la fisarmonica dal vivo di Giulia Bertasi – fisarmonicista e compositrice che porterà in scena un contrappunto musicale raffinato ed evocativo – lo spettacolo diventerà un mosaico di racconti che, allontanandosi dal punto di partenza, restituiranno intensità e nuove chiavi di lettura. Narrazione pura che, al tramonto, in questo luogo che non dimentica e non lascia indifferenti, acquisterà un significato ancora più profondo.

I PROTAGONISTI:

Dalla radio (Radio2, Radio 24) al podcasting (La Piena, Il meccanico dei narcos, Oltre il confine), dalla narrativa ai progetti per Audible, fino alla docenza alla scuola Holden, Matteo Caccia ha costruito una carriera all’insegna della capacità di trasformare esperienze personali in racconti universali.

Fisarmonicista e compositrice, Giulia Bertasi è attiva nel teatro e nella musica contemporanea, collabora con attori e registi come Ottavia Piccolo, Cesar Brie e Serena Sinigaglia. Ha firmato colonne sonore per podcast e spettacoli teatrali e porta sul palco di “Orazio Live” un contrappunto musicale raffinato ed evocativo.

