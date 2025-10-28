Ciclabile Nonantola–Modena, Pd: “Zero euro di contributo diretto dal Governo Meloni”
MODENA, NONANTOLA - Attraverso una nota stampa, il Pd di Nonantola interviene in merito alla ciclabile Modena-Nonantola:
"Sembra che Fratelli d’Italia abbia ricevuto da Roma l’ennesima “velina”: difendere il Governo a ogni costo e attaccare le amministrazioni locali, qualunque cosa facciano. L’ultimo comunicato sulla ciclabile Nonantola–Modena ne è la prova: le parole della sindaca Baccolini sono state chiare, trasparenti e documentate. Fraintenderle è impossibile — a meno che non lo si voglia fare di proposito.
Il Comune di Nonantola ha ottenuto 1,2 milioni di euro da un bando regionale finanziato con fondi europei e risorse della Regione Emilia-Romagna per realizzare il tratto Nonantola–Navicello. Il restante importo, necessario per arrivare ai 2,1 milioni di euro complessivi, è stato coperto interamente dal Comune. Regione e amministrazione locale, dunque, hanno fatto la loro parte — e bene.
Non si può dire altrettanto del Governo Meloni, che Fratelli d’Italia dipinge come “virtuoso”: il suo contributo diretto a quest’opera è stato zero euro. Già nel 2022 l’on. Vaccari aveva presentato un emendamento alla legge di Bilancio per finanziare la ciclabile, ma non fu neppure discusso. Da allora, la mobilità sostenibile ha subito tagli per decine di milioni, e il trend è peggiorato: nel 2023 sono stati definanziati quasi 80 milioni di euro destinati a ciclovie e piste urbane; per il 2026 sono previsti ulteriori tagli per 12 milioni e l’azzeramento del fondo per le ciclovie urbane; a ciò si sommano 160 milioni di tagli al fondo per lo sviluppo infrastrutturale, dopo i 70 milioni già sottratti l’anno precedente.
Con queste risorse si sarebbero potuti quadruplicare 23 volte i lavori sul tratto Navicello–Modena della SP255, risolvendo un problema viabilistico storico per Nonantola. Se Fratelli d’Italia vuole essere coerente con le proprie dichiarazioni, si impegni a far arrivare i fondi che questo territorio merita. Noi, come sempre, sapremo investirli bene, anzi benissimo — e in tempi rapidi".
-
Antonio Grella (Fratelli d’Italia): “Sui fondi per la ciclabile Nonantola–Modena, la Regione e il PD si assumano le proprie responsabilità: il Governo i finanziamenti li ha stanziati”
- Niente più lezioni al sabato alla scuola media di San Felice sul Panaro
- Attraverso i dati una sanità più performante, nasce la Data Unit delle aziende sanitarie modenesi
- San Martino Spino, un sogno per Portovecchio: il Museo della Nebbia
- Lite e schiaffi tra due studentesse al liceo "Sigonio", spunta anche un paio di forbici. Sul posto la Polizia
- Ciclabile Nonantola–Modena, Pd: "Zero euro di contributo diretto dal Governo Meloni"
- Lavori in via 1° Maggio, varie abitazioni di Cavezzo restano senz'acqua
- Carpi, sabato 1° novembre Marco Bizzoccoli racconta "Il Barbiere di Siviglia"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici