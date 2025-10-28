Ciclabile Nonantola–Modena, Pd: “Zero euro di contributo diretto dal Governo Meloni”

MODENA, NONANTOLA - Attraverso una nota stampa, il Pd di Nonantola interviene in merito alla ciclabile Modena-Nonantola:

"Sembra che Fratelli d’Italia abbia ricevuto da Roma l’ennesima “velina”: difendere il Governo a ogni costo e attaccare le amministrazioni locali, qualunque cosa facciano. L’ultimo comunicato sulla ciclabile Nonantola–Modena ne è la prova: le parole della sindaca Baccolini sono state chiare, trasparenti e documentate. Fraintenderle è impossibile — a meno che non lo si voglia fare di proposito.

Il Comune di Nonantola ha ottenuto 1,2 milioni di euro da un bando regionale finanziato con fondi europei e risorse della Regione Emilia-Romagna per realizzare il tratto Nonantola–Navicello. Il restante importo, necessario per arrivare ai 2,1 milioni di euro complessivi, è stato coperto interamente dal Comune. Regione e amministrazione locale, dunque, hanno fatto la loro parte — e bene.