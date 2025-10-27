Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
27 Ottobre 2025
Antonio Grella (Fratelli d’Italia): “Sui fondi per la ciclabile Nonantola–Modena, la Regione e il PD si assumano le proprie responsabilità: il Governo i finanziamenti li ha stanziati”

|27 Ottobre 2025 | Nonantola

Antonio Grella (Fratelli d’Italia): “Sui fondi per la ciclabile Nonantola–Modena, la Regione e il PD si assumano le proprie responsabilità: il Governo i finanziamenti li ha stanziati”
 
“Dalla risposta del Sindaco Baccolini alla mia interrogazione sulla pista ciclabile Nonantola–Modena emerge chiaramente un tentativo di scaricare sul Governo responsabilità che invece sono tutte della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, della gestione politica del Partito Democratico.”
 
Il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Antonio Grella, interviene così dopo la comunicazione ufficiale del Comune di Nonantola in merito allo stato di avanzamento del progetto.
 
“Il Governo Meloni – precisa Grella – ha già messo a disposizione risorse importanti attraverso i fondi FSC e i finanziamenti del MIT. Non è quindi accettabile che si lasci intendere che i ritardi o le incertezze sui finanziamenti dipendano da Roma. La verità è che la Regione e il PD stanno dimostrando ancora una volta incapacità gestionale e spreco di denaro pubblico, ritardando opere attese da anni dai cittadini.”
 
 
Grella sottolinea inoltre come “Fratelli d’Italia continuerà a vigilare affinché le risorse statali vengano utilizzate in modo trasparente, efficiente e realmente finalizzato al miglioramento delle infrastrutture locali, senza sprechi e senza scaricabarile politico.”
 
 “La ciclabile Nonantola–Modena è un’opera strategica per la mobilità sostenibile e per la sicurezza dei cittadini – conclude Grella – ma non possiamo più accettare che l’amministrazione regionale e quella locale continuino a nascondersi dietro pretesti burocratici o presunti ritardi governativi. È ora che chi governa in Regione si assuma le proprie responsabilità e dimostri di saper gestire le risorse che il Governo ha già messo a disposizione.”
 
Politica
"È ora che chi governa in Regione si assuma le proprie responsabilità e dimostri di saper gestire le risorse che il Governo ha già messo a disposizione"
Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
Sport
Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
Riprendono a Modena gli incontri del gruppo di auto-aiuto per uomini separati e nonni
L'avvenimento
Riprendono a Modena gli incontri del gruppo di auto-aiuto per uomini separati e nonni
Gli incontri si terranno ogni lunedì sera, anche online
"Il coraggio in seno. Storie di famiglie, bisturi e sorrisi", a Medolla una serata per parlare di tumore al seno
Salute
"Il coraggio in seno. Storie di famiglie, bisturi e sorrisi", a Medolla una serata per parlare di tumore al seno
Martedì al teatro Facchini non solo un’occasione di riflessione, ma anche un invito concreto a prendersi cura di sé e degli altri. La serata è organizzata da Clinica Dardano, in collaborazione con WeCare e con il patrocinio del Comune di Medolla
Ferrari F76: la prima hypercar digitale celebra la leggenda di Le Mans
L'avvenimento
Ferrari F76: la prima hypercar digitale celebra la leggenda di Le Mans
Nell’anno del terzo successo consecutivo alla 24 Ore di Le Mans con la 499P, Ferrari presenta la F76, la prima vettura realizzata esclusivamente per il mondo digitale, sotto forma di NFT
Pallavolo, Modena Volley batte 3-0 Monza al PalaPanini
I risultati
Pallavolo, Modena Volley batte 3-0 Monza al PalaPanini
Primo successo in SuperLega per la formazione di coach Giuliani dopo il ko all'esordio contro Milano
Volley, prima vittoria stagionale al PalaSimoncelli per la Stadium Mirandola
I risultati
Volley, prima vittoria stagionale al PalaSimoncelli per la Stadium Mirandola
San Donà di Piave ko 3-1
Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
Curiosità
Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
A Mirandola taglio del nastro per il primo, nuovo corso dell'Università: Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
Studiare
A Mirandola taglio del nastro per il primo, nuovo corso dell'Università: Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
Al termine della cerimonia, che si tiene presso il centro culturale Il PIco, si terrà l’intitolazione del padiglione universitario ad Alcide De Gasperi
Affitti brevi e diritto alla casa: questa sera a Modena l’incontro pubblico promosso da AVS Emilia-Romagna
Punto
Affitti brevi e diritto alla casa: questa sera a Modena l’incontro pubblico promosso da AVS Emilia-Romagna
L’iniziativa sarà dedicata alla presentazione del progetto di legge regionale sugli affitti brevi e a un confronto aperto sul futuro delle politiche abitative
Modena, si riqualifica il parchetto di via Anderlini e arriva un facilitatore
Il finanziamento
Modena, si riqualifica il parchetto di via Anderlini e arriva un facilitatore
Il progetto di sicurezza integrata, cofinanziato dalla Regione, sarà presentato martedì 28 ottobre alle 20.30 alla Palazzina Pucci.
A scuola di italiano per costruire un futuro, al via oltre 600 corsi per formare 4.800 persone
L'iniziativa
A scuola di italiano per costruire un futuro, al via oltre 600 corsi per formare 4.800 persone
Investimento della Regione Emilia-Romagna di 8 milioni di euro
