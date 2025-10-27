Antonio Grella (Fratelli d’Italia): “Sui fondi per la ciclabile Nonantola–Modena, la Regione e il PD si assumano le proprie responsabilità: il Governo i finanziamenti li ha stanziati”

“Dalla risposta del Sindaco Baccolini alla mia interrogazione sulla pista ciclabile Nonantola–Modena emerge chiaramente un tentativo di scaricare sul Governo responsabilità che invece sono tutte della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, della gestione politica del Partito Democratico.”

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Antonio Grella, interviene così dopo la comunicazione ufficiale del Comune di Nonantola in merito allo stato di avanzamento del progetto.

“Il Governo Meloni – precisa Grella – ha già messo a disposizione risorse importanti attraverso i fondi FSC e i finanziamenti del MIT. Non è quindi accettabile che si lasci intendere che i ritardi o le incertezze sui finanziamenti dipendano da Roma. La verità è che la Regione e il PD stanno dimostrando ancora una volta incapacità gestionale e spreco di denaro pubblico, ritardando opere attese da anni dai cittadini.”

Grella sottolinea inoltre come “Fratelli d’Italia continuerà a vigilare affinché le risorse statali vengano utilizzate in modo trasparente, efficiente e realmente finalizzato al miglioramento delle infrastrutture locali, senza sprechi e senza scaricabarile politico.”

“La ciclabile Nonantola–Modena è un’opera strategica per la mobilità sostenibile e per la sicurezza dei cittadini – conclude Grella – ma non possiamo più accettare che l’amministrazione regionale e quella locale continuino a nascondersi dietro pretesti burocratici o presunti ritardi governativi. È ora che chi governa in Regione si assuma le proprie responsabilità e dimostri di saper gestire le risorse che il Governo ha già messo a disposizione.”