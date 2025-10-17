Comune di Medolla, riaperto lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici
MEDOLLA - Si riapre lo stato di agitazione dei dipendenti del Comune di Medolla, dopo lo sciopero dello scorso 18 settembre e il precedente stato di agitazione aperto a luglio.
A comunicarlo in una nota è Cgil Modena.
Dal prossimo 28 ottobre i circa 20 addetti del Comune metteranno in atto il blocco degli straordinari proseguendo anche con altre azioni di lotta.
Il motivo è sempre lo stesso: il mancato pagamento del salario accessorio relativo agli anni 2019-2022 e 2023-2024 da parte dell’Amministrazione comunale.
Infatti, nonostante le interlocuzioni con il sindaco Calciolari poco prima dello sciopero e nonostante gli impegni da Lui assunti per sbloccare in tempi rapidi l’erogazione delle spettanze, ancora oggi non c’è stata alcuna convocazione del sindacato Fp Cgil e della Rsu, né alcuna comunicazione formale per definire in modo preciso e puntuale le tempistiche sui pagamenti.
Quindi ancora una volta i lavoratori del Comune di Medolla si vedono negato il salario accessorio a fronte di retribuzioni ferme al palo per il protrarsi della trattativa per il rinnovo del Ccnl Funzioni locali a causa delle insufficienti risorse ad oggi stanziate dal Governo.
Nell’assemblea sindacale del 14 ottobre scorso, lavoratori e lavoratrici hanno deciso di coinvolgere nei prossimi giorni anche tutta la Giunta e il Consiglio comunale per sensibilizzarli sulla vertenza. In assenze di risposte concrete, non escludono altre iniziative sino ad un possibile nuovo sciopero.
Leggi anche: Sciopero dipendenti comune di Medolla, Fp Cgil: Massima adesione da parte del personale;
- Comune di Medolla, riaperto lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici
- Sanità, per la prima volta i due distretti di Carpi e Mirandola al lavoro insieme in un’ottica di integrazione
- Venerdì 17 ottobre sciopero nazionale degli addetti dell'igiene ambientale davanti alle sedi di Aimag ed Hera
- Massa Finalese festeggia Halloween: dopo il successo dello scorso anno tornano musica, spettacoli, bancarelle e tanto divertimento
- L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena protagonista di Smart Life Festival
- Lavori sulla Sp3 via Giardini, senso unico alternato sabato 18 ottobre
- Walking Leader, ripartono i corsi per diventare la guida di un gruppo di cammino
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione