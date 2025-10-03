Coppa Italia di hockey, nella prima giornata Bondeno vince in casa di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA - Alla Sport Arena di Reggio Emilia va in scena il recupero della prima giornata di Coppa Italia tra i padroni di casa dell’ASHP Città del Tricolore e l’HC Bondeno.
L’incontro, giocato sotto le luci dell’impianto reggiano, si apre con l’HC Bondeno in controllo che va vicino al vantaggio con un bel tiro di rovescio di Lago, ben sventato dal portiere avversario.
Qualche minuto dopo è però capitan Succi prima a conquistare un corner corto e poi a realizzarlo per il vantaggio bondenese.
Sesto centro di questa Coppa Italia per il capitano che continua la sua striscia positiva.
I primi due quarti vedono un predominio dei bondenesi del pallino di gioco, che vanno vicini al raddoppio in più occasioni, senza però trovare la via della rete.
In chiusura della prima frazione è però la formazione reggiana ad andare vicino al pareggio, prima con un corto respinto da Calzolari e poi con un tiro ravvicinato che Hussain manda sopra la traversa.
Si va quindi a riposo sul risultato ancora in bilico di 0-1.
Al ritorno in campo è il Tricolore a avere il possesso della pallina, senza però creare particolari pericoli per la retroguardia del Bondeno, che dopo aver retto l’urto raddoppia con una discesa di Hussein: il pakistano dopo 15 metri di dribbling scarica un potentissimo reverse che finisce all’incrocio dei pali e regala serenità e sicurezza ai giocatori dell’HC Bondeno, che vanno tutti ad esultare.
Nell’ultimo quarto di gara i reggiani restano temporaneamente in 10 e ciò permette agli ospiti di addormentare la partita che si dirige infatti con un ritmo più basso verso la sua fine.
Grande esultanza dei nostri ragazzi al fischio finale per la terza vittoria in altrettante gare.
Grande prova di Hussain che dopo una gara magistrale riesce a togliersi lo sfizio del gol capolavoro, nota di merito anche per Alessandro Bergamini, autore di una eccellente prova difensiva.
Questa la classifica provvisioria: HT Bologna 12
HC Bondeno 9 *
UHC Adige 4 *
CUS Padova 3
ASHP Città del Tricolore 3
CSP San Giorgio 1
*una gara in meno
Appuntamento a sabato 4 ottobre al Barca di Bologna, dove i ragazzi di coach Pritoni incroceranno i bastoni con la capolista, per un match di alta classifica che sa già di incontro decisivo.
Questi i giocatori scesi in campo: Calzolari S., Severini, Calzolari A., Bergamini Al., Hussain, Hernandez, Castaldi, Merighi, Borgatti, Costa, Lago, Marcellini, Santini, Costanzelli, Signani, Panicali, Succi.
