Corso di autodifesa femminile a Mirandola, donato un nuovo tatami per le partecipanti

MIRANDOLA - Prosegue con riscontro positivo il corso di autodifesa personale femminile attivato presso la palestra comunale di Mirandola, guidato con professionalità e dedizione dai maestri Nicoletta Magnoni e Dino Ghelli. L’iniziativa, rivolta alle donne dell’Area Nord, si configura come un percorso formativo volto a promuovere consapevolezza, sicurezza e acquisizione di competenze tecniche, riscontrando una partecipazione crescente e diffuso apprezzamento.

In occasione dell’ultima sessione di allenamento, ha preso parte alla serata l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Lisa Secchia, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, esprimendo il proprio plauso nei confronti di un progetto capace di coniugare inclusione, prevenzione e autodeterminazione femminile. Nel corso dell’incontro, l’Assessore ha pubblicamente ringraziato i cittadini che hanno scelto di donare al Comune di Mirandola un tatami, il tappeto tecnico fondamentale per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività connesse alle arti marziali.

Un gesto significativo sia sul piano pratico che simbolico, che testimonia il forte legame tra comunità e istituzioni e il sostegno concreto a un percorso che continua a crescere, con l’obiettivo di offrire alle partecipanti strumenti utili per affrontare con maggiore sicurezza la quotidianità.

Il corso proseguirà anche nelle prossime settimane (tutti i mercoledì alla Palestra “Bonatti” alle ore 18.30), nel quadro delle azioni promosse dal Comune di Mirandola per incentivare la pratica sportiva come strumento di educazione, benessere e parità di genere.

In una nota, il circolo Fratelli d'Italia di Mirandola si dichiara orgoglioso di aver consentito, con questo gesto, l'ampliamento del corso di autodifesa per donne.